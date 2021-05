"No soy responsable de lo que pasó", conductor del Metro habla después del colapso

Ciudad de México.- Rodrigo García Flores se encontraba en su último recorrido de su turno cuando dos vagones del metro de la Línea 12 se desplomaron entre las estaciones Olivos y Tezonco.

A través de una entrevista transmitida en el noticiero de Ciro Gómez Leyva, el joven conductor narró cómo vivió el colapso que cobró la vida de 25 personas.

Fue a las 22:20 aproximadamente que Rodrigo sintió que el tren se levantó y notó que los cables de la catenaria se movían, además vio que lo monitores del tren indicaban corriente cortada, por lo que de inmediato bloqueó la marcha del tren, salió de la cabina y llamó al puesto de control para informar del percance y solicitar el corte de corriente.

Rodrigo narró que vio como la gente comenzaba a salir del tren y comenzó a tranquilizarlos. “Hubo corte de corriente, vamos a desalojarlos, tranquilos, por favor”, dijo a los pasajeros.

El jefe de estación notificó a Rodrigo que había ocurrido un descarrilamiento, tras lo que, relató, comenzaron a desbloquear las puertas de los vagones y abrirlas manualmente y al llegar al último vagón le impactó ver que faltaban vagones “¿y lo demás dónde quedó? Fue algo muy impresionante que la verdad no le deseo a nadie. Es algo muy fuerte, muy duro”, contó el conductor.

Fue cuándo llegó al último vagón que vio a tres personas inconscientes y un brazo cercenado.

“En una parte había un brazo y me decía un poli '¿qué hacemos con el brazo? No mueva nada, deje que entre el personal a sacar a las personas”, dijo García Flores.

Narró que con ayuda de la policía auxiliar ayudaron a las personas que estaban atrapadas entre los escombros y fierros retorcidos.

“Entonces comenzaron a golpear por dentro y empezamos a ver por dónde sacar a la gente pero estaba todo inclinado y todo deshecho por abajo. No había por donde entrar y corríamos el riesgo de hasta colapsar más toda esa estructura y caer”, dijo.

“Cuando entro al último vagón hay tres personas desmayadas, inconscientes, no se movían. En una parte había un brazo y me decía un poli '¿qué hacemos con el brazo?'”, esto fue lo que nos contó el conductor del tren que se desplomó en la #Línea12DelMetro: pic.twitter.com/DYulUiTDeC — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) May 7, 2021

"NO TODO QUEDA EN MANOS DEL CONDUCTOR"

El conductor lamentó la pérdida de vida de las 25 personas y declaró que hay más personas involucradas en los hechos, por lo que no se considera responsable.

“Creo que no soy responsable de lo que pasó y que en realidad hay momentos en que uno no sabe que es lo que pueda suceder”, comentó visiblemente afligido, y agregó que no se puede asumir como el único responsable de lo sucedido y espera la comprensión de la gente, pues también lamenta la pérdida de vidas.

Agregó que: “Espero que la gente entienda que no todo queda en manos del conductor, hay terceras personas que entran en toda esta situación. Que vean que no nada más somos nosotros (los responsables), sino que hay más (personas)”,

Rodrigo fue llevado a un hospital para recibir atención médica debido a una contusión en la espalda, hasta el momento no ha sido requerido por ninguna autoridad para emitir su declaración.

