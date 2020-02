No tengo información de investigación contra Peña Nieto por caso Lozoya: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cuenta con información sobre la existencia de una investigación sobre el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex), como aseguró ayer el periódico estadounidense The Wall Street Journal, por lo que pidió esperar a tener mayor información.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal recalcó que su gobierno no presentará ninguna denuncia contra expresidentes, pero si los ciudadanos reúnen las firmas necesarias para que los expresidentes “del periodo neoliberal” sean juzgados, sí lo haría.

“No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el The Wall Street Journal, no tengo elementos para sostenerlo, lo que existe es la investigación el proceso contra el exdirector general de Pemex, (Emilio) Lozoya, no hay una investigación que yo sepa contra el expresidente Peña Nieto”

“No porque lo diga el The Wall Steet Journal -si es importante este periódico- pero sus editoriales no son sentencias; ayer se habló mucho (de esto) en las redes, hay que esperarnos, no adelantarnos y corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR)”.

En este sentido, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que ahora la FGR es autónoma, “esto significa que no me informan, no tiene porqué, es una institución independiente, antes estaba subordinada al Ejecutivo, no se hacía nada, si el presidente no lo ordenaban o lo cruzaba o no daba su visto bueno. Ahora el presidente, en este aspecto, se entera a partir de lo que informa a todos los mexicanos la Fiscalía. Son cambios importantes”.

“Así es ya no nos corresponde y como a nosotros como Ejecutivo no hemos presentado ninguna denuncia, no puedo decir que exista (la denuncia)”

El mandatario recordó que él ha expresado que su gobierno solo presentaría denuncias contra los expresidentes si los ciudadanos “nos lo piden porque pensamos que debemos de pensar hacia delante. Es un planteamiento de poner un punto final, de acabar con la corrupción, de ir hacia adelante y que solo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se lleva a cabo una consulta y la gente necesita para que se presente denuncia no solo contra el expresidente Peña Nieto, sino los expresidente del periodo neoliberal, los que causaran la tragedia nacional”.

“Como (Carlos) Salinas, porque entregó los bienes de la nación a sus allegados,; (Ernesto) Zedillo porque con el Fobaproa hizo deuda de unos cuantos a deuda publica y seguimos pagando, hablamos de 2 billones de pesos; luego, (Vicente) Fox por traición a la democracia, por delito electoral; en el caso de (Felipe) Calderón por declarar a la guerra al narcotráfico al mismo tiempo que se protegía a uno de los grupos de la delincuencia organizada; en el cado del expresidente Peña, lo de Pemex, este asunto y otros”.

“Entonces es la gente la que tiene plantearlo”, agregó.