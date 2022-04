‘No tengo nada que ocultar’: Carolina Viggiano sobre 17 propiedades

Luego del señalamiento del candidato de Juntos Hacemos Historia, Julio Menchaca Salazar, por 17 propiedades a su nombre en Hidalgo, la candidata de la coalición entre PAN, PRI y PRD, Carolina Viggiano Austria, aseguró que no tiene nada que ocultar ya que siempre ha rendido cuentas.

Durante el primer debate entre candidatos a la gubernatura de Hidalgo, cuando trataban el tema de política y gobierno ambos candidatos se enfrascaron en señalamientos sobre su trayectoria política y de servicios, así como de sus bienes inmuebles.

Menchaca Salazar comentó que durante su gestión como senador no tuvo inasistencias, mientras que la diputada federal con licencia tuvo 38 faltas, al responder sobre los señalamientos de su homóloga sobre que es holgazán.

“Efectivamente (Carolina Viggiano) ha trabajado intensamente y solamente en Hidalgo tiene 17 propiedades a su nombre. Con un sueldo de trabajador de gobierno, empleado público, es interesante cómo multiplica su patrimonio”, refirió el morenista.

A lo que la candidata respondió: “De mis propiedades siempre he rendido cuentas, siempre he hecho mi declaración puntual, no tengo nada que ocultar, soy una mujer honesta, que ha trabajado arduamente y soy una mujer que anda con la frente arriba y me muevo con libertad porque soy una mujer limpia”.

El candidato común de Morena, Nueva Alianza y PT, aseguró que debido a sus muchos años de trabajo y prestigio es inmune a los señalamientos y no tiene nada de qué avergonzarse.

“Ha mencionado una serie de descalificativos, quiero decirle con claridad, yo como mujer la respeto, pero representa lo más podrido del sistema, lo que no queremos ya en Hidalgo. Estos ataques, esto que se viene dando en este debate es por el resultado de las encuestas, son contundentes, por eso ese afán de crítica, ese hurgar en mi basurero que pudiera afectarme”, expresó el candidato.

Sin embargo, Viggiano Austria aseguró que ella está arriba en las encuestas, “qué bueno que hoy Menchaca me dice la cosas de frente porque avienta la piedra y esconde la mano, la que ha sido víctima de guerra sucia soy yo porque no le gusta que hoy estamos arriba en la encuesta, no le gusta, por eso paga encuestas”.