Normalistas no secuestraron a choferes en Edomex, los retuvieron, dice Segob

Los normalistas de la Escuela Normal Rural Lázaro Cárdenas del Río en Tenería. Estado de México ya liberaron a los 92 choferes e igual número de camiones que habían retenido para presionar en su negociación con el gobierno del Estado de México y el gobierno federal.

En entrevista, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, pidió no estigmatizar a los estudiantes puesto que si bien retuvieron ilegalmente a los choferes, no los secuestraron, dijo. Los jóvenes buscaban ser visibilizados, después, "de la intentona de gobiernos anteriores para desaparecerlos o verlos extinguirse" en las necesidades de material didáctico e infraestructura de las instalaciones de la escuela normal.

"Estamos tratando en principio que no se les estigmatice porque he escuchado que antes de escuchar cualquier tipo de información se les da un contexto de delincuentes cuando retuvieron (a los choferes). No vamos a caer en ninguna provocación para volver a reprimir como se hizo en el pasado", dijo.

"Una cosa es la retención de los vehículos y sus choferes y que al día de hoy todos están en sus casas y los vehículos están en sus depósitos, se regresaron todos a sus casas y se encuentran en buenas condiciones".

Señaló que en la ley existen "exenciones" para que si existe algún daño el resarcimiento del daño consiste en "regresar o devolver las cosas al estado que guardaban" por lo que si las personas que fueron retenidas por más de una semana en el marco de las protestas de los normalistas lo desean, pueden iniciar un proceso legal.

"Y si existiera algo que reclamar ahí están las instancias para poder perseguir la comisión de algún delito. Eso queda en manos de los agraviados", dijo.

Consideró que la retención ilegal de los choferes no fue secuestro puesto que los jóvenes pensaron que "tuvieron que llegar" a dicho extremo para presionar al gobierno. Dijo que no fue secuestro puesto que si bien los estudiantes pidieron una contraprestación para liberar a las personas que tenían retenidas, lo hicieron en un contexto "totalmente distinto" al de las organizaciones criminales, puesto que los normalistas "tienen un estrato y una historia muy distinta a la que pudiera tener una persona que comete un delito, la intención de un delincuente es otra. Estas son movilizaciones sociales y políticas".

"A los jóvenes se les exhortó a que no realicen este tipo de manifestaciones porque se debe respetar el derecho de terceros al tránsito, al trabajo y a la libertad. No (fue un secuestro) tenemos que tener cuidado con el lenguaje. Hay condicionantes para cumplir dicha tipología como que se pida una contraprestación pero en este caso es un contexto totalmente distinto".