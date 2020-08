"Nuestro respeto", dice López-Gatell a gobernadores que le piden renunciar

Luego de que un grupo de gobernadores solicitó la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell Ramírez, el funcionario les reiteró su respeto e hizo un llamado a seguir trabajando en conjunto.

“Lo que decimos es; nuestro respeto, podemos entender sus sentimientos, que resulte más fácil identificar en el otro el desfogue de las inquietudes, pero seguimos expresando respeto, en tanto que son titulares del poder constitucional de las entidades que gobiernan y ojalá podamos seguir colaborando como hasta ahora”.

El subsecretario mencionó que aparentemente 10 gobernadores se pronunciaron porque renunciara a su cargo, puesto que no comulgan con las decisiones y la estrategia contra Covid-19 que hasta ahora ha tomado y precisó que el documento fue firmado por sólo nueve mandatarios.

“Un grupo de 10 gobernadores se habían pronunciado en referencia de sustraerme del encargo que tengo porque les incomodan las decisiones que he tomado, bueno, no son 10, sino 9, porque Javier Corral se deslindó de la carta y explicó que no fue consultado para aparecer en el documento, es una carta que involucra a un gobernador ejemplar, competente, me parece que es de entrada un elemento indicativo de esta proclama de los 10 gobernadores”.

En efecto, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, se deslindó del documento, lo mismo que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Aunque por otro lado, los partidos opositores, PAN y PRD, respaldaron la petición de renuncia del subsecretario.

Mencionó que la epidemia por el nuevo coronavirus significa una condición inusual y retadora, que tiene repercusiones sobre la vida tanto económicas y sociales, por lo que es natural que los gobernadores tengan distintas percepciones que causen angustia y enojo ante la realidad.

“Los gobernadores, sus decisiones involucran el deber de cuidar la economía y el bienestar de los estados, eso puede causar estrés, el balance entre proteger la salud y la vida, que a través del confinamiento disminuyan los contagios, y del otro lado, el efecto negativo que implica perturbación económica y social, entonces no hay respuesta única y se van resolviendo según a las necesidades”.

Cuestionado acerca de si tiene intereses políticos, López–Gatell Ramírez enfatizó que su labor es técnica y la única manera en que la palabra “política” entra en sus tareas es mediante la implementación de políticas públicas.

“Los funcionarios tenemos responsabilidades específicas y una cosa que se confunde es la actividad de una persona funcionaria para proponer, o diseñar, o implantar, o supervisar políticas públicas, mi mandato especifico es para proponer políticas públicas al secretario de salud y si las aprueba para que se ejecuten, esa es la única connotación de la palabra política en mi persona, la ley me mandata a proponer políticas públicas, fuera de eso no tengo ningún lugar en la política”.

En el corte de este viernes, México alcanzó las 46 mil 688 muertes por coronavirus, lo que pone al país en el top 3 de decesos globales por Covid-19, ya por encima del Reino Unido que registra 46 mil 204.