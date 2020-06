Nuevo revés a UAEH: resuelve juez mantener inmovilizadas sus cuentas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) seguirán congeladas, excepto la de pago de nómina y operación de la institución.

Lo anterior, luego que el Juez Segundo de Distrito de Hidalgo resolvió que la dependencia federal a cargo de Santiago Nieto Castillo acató la suspensión definitiva otorgada a la UAEH por un Tribunal Colegiado el 21 de mayo, que ordenó descongelar sus cuentas bancarias.

Sin embargo, la UIF solicitó modificar la suspensión del juicio de amparo para mantener dichos recursos inmovilizados, con el argumento de que la UAEH se encuentra dentro del supuesto de excepción, pues la orden de bloqueo fue en cumplimiento a una solicitud de cooperación internacional, además de que ese mismo juzgado modificó el 29 de mayo y negó la suspensión (a la inmovilización de recursos).

Cabe mencionar que dicha petición de cooperación internacional es por la investigación que pesa sobre la casa de estudios a cargo de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, por presuntos vínculos con delincuencia organizada.

Posteriormente, el representante legal de la UAEH presentó un recurso de incumplimiento de la sentencia (liberar los recursos) en el que señaló que la UIF no realizó el descongelamiento; no obstante, el juez calificó que la dependencia federal no incurrió en desacato.