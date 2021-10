Nuevo servicio de optometría en el ICAM de Tulancingo

El Instituto de Capacitación y Asistencia Médica (ICAM), dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tulancingo, ofrecerá a partir de este martes 19 y jueves 21 el nuevo servicio de optometría.

La directora del área de ICAM, Arisbel Martínez García, informó que para acceder a este servicio, se les atenderá conforme vayan llegando.

Indicó que el costo por la consulta es de 10 pesos, el armazón para los lentes es totalmente gratuito, en apoyo a la economía familiar y el interesado sólo pagará el costo de la mica graduada, el precio dependerá de las necesidades de cada persona.

Reiterando que a partir de estas fechas, este tipo de atención médica quedará instituida de forma permanente, y que se continúa apoyando a la población con atención psicológica, médica, dental y de nutrición.

Referente al servicio Dental, es de lunes a viernes de 9 am a 12 pm y de 3 pm a 6 pm, en Psicología de 9 am a 3 pm, Medicina General de 3 pm a 7 pm; Nutrición de 9 am a 4 pm y ahora Optometría, los días martes y jueves de 10 am a 5 de la tarde.

Martínez García, dijo que no se requiere de ningún requisito, solo acudir a las instalaciones, situadas en Corregidora Oriente número 304 en la colonia Centro, igualmente para mayor información, se puede llamar al teléfono 775-75-3-16-90.

El citado servicio se ofrece para beneficio de cuidar la economía de las familias, pues para acceder a la atención sólo se debe cubrir una cuota simbólica.

Es de resaltar que se efectúan todas las medidas y protocolos de sanidad, a fin de evitar que aumente el número de contagios por Covid-19, y avanzar, para ofrecer una atención segura y de calidad.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos