Obligó pandemia a disminuir ‘alcoholímetro’ en Tulancingo

La pandemia de COVID-19 limitó la implementación de los operativos de medición de alcoholemia durante el año pasado, pues se aplicó criterio para evitar posibles riesgos de contagio por virus SARS-CoV-2.

Al respecto, Rafael Guerrero Gómez, secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Tránsito, Movilidad y Protección Civil de Tulancingo, informó que durante el año pasado se llevaron a cabo 27 operativos alcoholímetro, mientras que al corte de noviembre de este año se han concretado 104.

Los operativos para detectar y eventualmente detener a personas con altos índices de alcohol en la sangre, fueron suspendidos para evitar riesgos de contagios por COVID-19; sin embargo, al paso de los meses y luego de orientación por parte de especialistas médicos y autoridades sanitarias, los retomaron de lleno este 2021.

Guerrero Gómez dijo que en cada punto de revisión se cuida estrictamente la aplicación de protocolos sanitarios para evitar en todo momento riesgo de contagios.

En el monitoreo posterior, hasta la fecha no se ha detectado contagio alguno por virus SARS-CoV-2, derivado de conductores revisados durante los operativos.

El mando puntualizó que en esta temporada de fiestas se incrementa el consumo de bebidas alcohólicas, por lo que solicitó que no se combine con el uso del volante, no solo para evitar ser detenido en alguno de los puntos de revisión, sino para que no se registren accidentes que pueden ser de consecuencias mortales.

Enfatizó que al corte de noviembre del año pasado habían atendido 458 accidentes viales, aunque no todos estuvieron relacionados con el consumo de alcohol; mientras que al mismo mes de 2021 han atendido 407 accidentes donde están involucrados vehículos automotores.

