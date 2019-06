“Ocho personas me golpearon... me llamaban ladrón”, dice joven linchado

En octubre de 2016, José Modesto González Sánchez cerró el negocio en el que trabaja y se dirigió a una fiesta en la alcaldía de Iztapalapa.

Eran alrededor de las ocho de la noche cuando el joven llegó al lugar en el que se celebraría la reunión, pero minutos después volvió a salir con sus amigos para ir a una tienda.

Durante el trayecto, José y sus compañeros escucharon a vecinos de la zona discutir acerca de un robo cometido minutos antes. Ellos no prestaron atención al asunto hasta que esas mismas personas los encararon.

Iba subiendo un puente cuando dos sujetos se me acercaron por detrás. Me di cuenta de que algo iba a suceder e intenté correr, pero un señor me jaló y me empezó a golpear. Después de eso, al menos otras ocho personas llegaron y me pegaron al mismo tiempo que me gritaban que me había robado un celular”, relata José.