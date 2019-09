Ofrecen desbloquear celulares, pero así es como en realidad te lo roban

Ciudad de México.- Una motoneta circula sobre la avenida 608, en los límites de la Ciudad de México, con dirección a Ecatepec. Luis, nombre ficticio por seguridad, esquiva los automóviles que avanzan lento por el tráfico y la hora: son las 20:04 del 11 de septiembre, va retrasado por 15 minutos para entregar el pedido de un celular robado a su contacto, a quien se le conoce como Aragón.

El lugar que acordaron para intercambiar el smartphone fue en el Metro Plaza Aragón. Horas antes Luis recibió la notificación de su patrón para entregar el aparato. Él sólo “reparte el pedido”, se queda con su parte y el resto va para “quien conectó el bisne”, dice.

Ya estoy, aguántame, como en 10 minutos ya llego”, le escribe desde WhatsApp al cliente y, aunque no es cierto, lo asegura como otras afirmaciones más: que “el cel lo tenía mi hija”, que “no podía más temprano porque había que recoger a mis chavos”, que “el cargador original no supe dónde quedó, la verdad”. Todo para que ni le pase por la mente al hombre de lentes que el móvil es robado y no del vendedor, ofertado como de segunda mano.