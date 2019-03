‘Ojalá se hubiera metido cuando estaba el toro’, dice diputado sobre protesta en corrida

Rafael Garnica Alonso, diputado local de Morena, opinó sobre la acción que hizo el activista holandés en Hidalgo Peter Janssen, el pasado domingo 17 de febrero en la Corrida Goyesca celebrada en la Plaza de Toros Vicente Segura.

Animalistas protestan durante corrida de toros en Pachuca

Con leyendas como “México sin corridas” y “Basta de torturas”, Peter Janssen saltó al ruedo para protestar contra la tauromaquia, luego que el torero ya había propinado el último estacazo al animal.

Expresó a AM Hidalgo el legislador, quien el año pasado presentó una iniciativa para declarar las peleas de gallos como patrimonio cultural inmaterial del estado de Hidalgo.

Diputado de Morena propone declarar patrimonio cultural peleas de gallos en Hidalgo

El legislador prefirió reservar su opinión sobre los planteamientos de las asociaciones civiles Biofutura y Vegan Strike Group, quienes pidieron a los diputados locales derogar el distintivo de la Fiesta Brava como patrimonio cultural inmaterial de Hidalgo y la prohibición de las corridas.

Es algo que se debe de analizar al interior de las comisiones y como no hay nada hasta el momento, no puedo opinar; no obstante, yo no voy a las corridas de toros, dijo.