"Olvidan" invitar a niño a su graduación por tener Síndrome de Down

Durante la primera semana de julio, el ciclo escolar 2020 - 2021 culminó, pese a que se trató de un ciclo complicado debido a la pandemia ocasionada por el Covid-19, muchos alumnos vivieron ceremonias virtuales.

Aunque no en todos lados fue así, pues un kinder en Torreón, Coahuila, organizó una pequeña fiesta de graduación para celebrar el final del ciclo escolar, sin embargo (y pese a que no se pueden realizar eventos multitudinarios), el problema ocurrió cuando una madre de un niño que tiene Síndrome de Down, aseguró en sus redes sociales que la escuela no invitó a su hijo a estar presente en el evento.

De acuerdo a la publicación realizada por Val Elizondo, días antes de la ceremonia se acercó a preguntar si se realizaría algún evento, a lo que la directora del kinder le dijo que no, pues no había conseguido autorización para realizar la fiesta.

Además la maestra del menor le comentó que solo debía mandar una fotografía y le dirían cuando pasar por los papeles, sin embargo el viernes, justo cuando la madre pasaba por la escuela se dio cuenta que si había realizado la graduación.

Por lo que denunció en su perfil de facebook como un acto de discriminación hacia su hijo.

“Hoy fue un día muy triste para mí y para mi hijo Romeo, ¡una vez más discriminan a mi hijo porque tiene Síndrome de Down! Como mamá, ¡tenia la ilusión de ver a mi hijo graduándose! (…) Ella nunca me dijo ni día ni hora. Hoy fui al centro a comprar material para trabajar, pase por ahí y vi abierto el plantel con los niños uniformados, con sus arreglos de graduación (papas y padrinos). ¡Se me hace una injusticia de verdad! Me dio mucho coraje y sentimiento“.

LA MAESTRA TENÍA MUCHO TRABAJO

Al enterarse del evento, la madre decidió encarar a la maestra de su hijo, quien le comentó que había olvidado avisarle... que porque tenía mucho trabajo pero que aun estaba a tiempo de llevarlo, a lo que la madre respondió.

“¡Y claro que no lo lleve! Para las personas del plantel, si ven esto, saben que hicieron mal y ojalá que nunca sientan lo que yo sentí el día hoy. Dios los bendiga”, finalizó.

TENDRÁ SU FESTEJO

Luego de que la historia se hiciera viral, muchas personas se organizaron para darle al pequeño Romeo, la ceremonia de graduación que se merece.