¡Operativo! Buscan proteger a las mujeres en el transporte

Estado de México.- Para las mujeres en el Estado de México viajar en el transporte público es una ruleta rusa de la que posiblemente “no salgas bien librada o viva”, coinciden las usuarias entrevistadas, porque hay que tolerar desde miradas morbosas hasta arrimones o ataques sexuales.

Ante este escenario, la Secretaría de Movilidad estatal (Semov) apuesta porque las usuarias del transporte público en los 11 municipios con Alerta de Género conozcan, en sólo dos minutos, las alternativas para denunciar cuando son víctimas de maltrato, violencia y sobre todo, acoso sexual a bordo de un camión, combi o taxi.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las cifras de hostigamiento y delitos contra la mujer en el transporte se concentran en la Zona Metropolitana del Valle de México y en Toluca, donde 87% dijo haber padecido miradas libidinosas; piropos obscenos (52%); arrimones (56%), manoseos (59%), fotos sin consentimiento (18%), intimidación (27%) y persecuciones sexuales (20%).

En el dispositivo de seguridad con perspectiva de género se les pide a los hombres bajar de las unidades para una revisión y a las pasajeras se les da una breve plática sobre cómo denunciar agresiones.

A la par, en los últimos meses en territorio mexiquense fueron reportados casos de feminicidio o violación de usuarias; el más reciente fue el de Brenda de 21 años, una joven que abordó un taxi colectivo en Amanalco de Becerra, con dirección a Toluca, donde trabajaba, pero fue localizada sin vida en Almoloya de Juárez.

Operativos con perspectiva de género

Hace un mes, la Semov puso en marcha un programa piloto de operativos para la revisión de transportistas y usuarios de unidades, pero con perspectiva de género que inicialmente se aplica en los 11 municipios con Alerta de Género desde 2015: Toluca, Naucalpan, Atizapán, Ecatepec, Chalco, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Valle de Chalco.

El objetivo es acercar a las mujeres a las instancias gubernamentales facultadas para atender casos de violencia de género, hostigamiento, acoso sexual o cualquier otra agresión, explicó el secretario Raymundo Martínez Carbajal.

Las revisiones en el transporte público se aplican, en una primera etapa, en los 11 municipios mexiquenses que cuentan con Alerta de Género.

“De 23 mil denuncias y quejas que tenemos diarias contra transportistas, apenas 111 son por violencia de género. Esto no refleja la realidad de lo que está pasando, son muy poquitas y por eso decidimos salir a la calle para conocer lo que enfrentan todos los días a bordo de las unidades”, afirmó.

La estrategia implica que personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer, el Consejo de Bienestar Social, y en algunos casos el Instituto Municipal de la Mujer o el ayuntamiento, ofrezcan atención sicológica, jurídica y de trabajo social.

Primero, oficiales de la policía y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) bajan a los hombres de la unidad, los revisan, catean y piden la documentación a los conductores para verificar que la unidad esté en orden. Mientras, un grupo especializado informa a las mujeres sobre los tipos de violencia y las opciones para denunciar.

Policía estatal, elementos de la Sedena y la Semov catean y piden su documentación a los conductores del transporte para verificar que operen legalmente.

Martínez Carbajal precisó que el despliegue de autoridades es sólo la parte visible del esquema, porque en la realidad “es urgente acompañar al usuario en sus recorridos diarios”, pero el programa piloto concluirá cuando hayan acudido a todos los municipios que son considerados como de riesgo.

Las usuarias piden a las autoridades acudir a las rutas peligrosas

Aunque el titular de la Semov aseguró que este modelo con perspectiva de género arrojó buenos resultados que serán útiles para identificar cuáles son las áreas en las que debe mejorar el servicio público, reconoció que la opinión de las usuarias sirve para reforzar los operativos y llevarlos a donde son necesarios: “Por ejemplo, hemos recibido denuncias desde acoso sexual hasta incluso datos de trata que ya fueron canalizados a la fiscalía y la Secretaría de Seguridad”, destacó.

Si bien los puntos de revisión son aquellos donde según las estadísticas, concentran el mayor índice de inseguridad, la realidad para las usuarias es que no son “tiros de precisión” porque en algunos casos los tramos donde se suben los asaltantes son metros más adelante o en colonias a donde no llegan las revisiones.

“Además, no sólo en el transporte pirata es donde nos asaltan, pero si un conductor demuestra al policía que está al corriente con su documentación, no lo revisan y no se dan cuenta que también son inseguros, ahí también se suben las bandas. Nos acosan, nos dan arrimones”, dijo la señora Rosa Ifigenia, en Ixtapaluca.

Algunas usuarias entrevistadas dijeron que la información que reciben es útil, aunque en el papel es “lucidora porque en la práctica nadie denuncia porque no te hacen caso o se burlan de que digamos que nos tocan en el camión, que nos suben la falda los usuarios o el propio transportista te encierra y no te deja bajar, te invita a salir si vienes sola o de plano el policía en la calle te piropea”.

Los casos de abuso

El caso más reciente de feminicidio a bordo del transporte público fue el de Brenda, una joven de 21 años de edad, habitante de Amanalco de Becerra, al sur de la entidad, quien abordó un taxi para trasladarse a Toluca y fue localizada muerta en Almoloya de Juárez.

Brenda trabajaba en una de las empresas del corredor industrial y cada fin de semana aprovechaba para viajar a su pueblo para visitar a sus padres y hermanos.

Fue el viernes cuando sus familiares denunciaron su desaparición, luego de que su novio la estuvo esperando y nunca la vio llegar a la capital mexiquense; para el domingo, autoridades estatales les informaron sobre su localización en el paraje Loma Blanca, y según los reportes policiales, la joven estaba envuelta en una cobija y presentaba señas de violencia.

Percepción de la inseguridad

Con base en la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu), 97% de los usuarios del transporte público se sienten inseguros, y encabezan la lista nacional los municipios de Ecatepec, Atizapán y Tlalnepantla.

Entre enero y junio de este año, se reportaron 42 feminicidios en territorio mexiquense, lo que ubica al estado en el segundo sitio de la lista a nivel nacional según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cometidos en Ixtapaluca, Toluca, Atizapán, Naucalpan y Ecatepec.

Del 1 de enero al 30 de junio de este año, en la entidad se registraron 481 robos en el transporte público individual y 4 mil 769 en transporte público colectivo, siendo los meses de febrero y mayo los de mayor incidencia, según cifras del SESNSP.

Estas cifras representan un incremento con respecto al mismo periodo del año anterior, pues en el caso del robo a transporte público individual, sólo había 436 casos, mientras que en el robo a transporte público colectivo sumaban 4 mil 292 denuncias.

De acuerdo con la Fiscalía de Justicia Estatal, en el presente año 338 personas fueron vinculadas a proceso por este delito y 181 sentenciadas, lo que representa un incremento de 38% con respecto a 2018.