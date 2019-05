Opinión de la Iglesia sobre aborto no vulnera Estado laico: diputados

Los líderes de la Iglesia católica en Hidalgo también son ciudadanos, por lo tanto es respetable su opinión respecto a despenalizar la interrupción del embarazo, consideraron los coordinadores de los diputados de Morena, PRI y PAN.

Esto, luego que obispos de Tula y Huejutla, así como el arzobispo de Tulancingo, llamaran a los legisladores locales a votar a favor de la vida: “Si no es por fe, háganlo por cultura. La cultura mexicana siempre ha valorado la vida”, señalaron por medio de redes sociales.

Además, entrevistados por separado, los legisladores descartaron que sea una intromisión en el Estado laico, ya que el posicionamiento no se hizo de manera formal o en los espacios oficiales, además, recalcaron que son ciudadanos mexicanos libres de opinar.

A FAVOR DE LA VIDA Y LIBRE DECISIÓN DE LAS MUJERES: MORENA

Al respecto, Ricardo Baptista González, coordinador de los diputados de Morena, dijo desconocer el posicionamiento de los eclesiásticos hidalguenses y aclaró que su opinión es respetable.

Sin saber qué dijeron, puedo adelantar que también estamos a favor de la vida de las mujeres y que ellas decidan libremente sobre su cuerpo. Pero vamos a buscar puntos de coincidencia para tratar estos temas delicados, dijo.

Al cuestionarlo sobre si este posicionamiento vulnera el Estado laico, el legislador morenista aclaró que, ante todo, “son ciudadanos y tienen todo el derecho de decir lo que gusten, para eso tienen derechos constitucionales”.

Los 17 diputados de Morena, junto con las legisladoras Areli Miranda Ayala, del PRD, y Jajaira Aceves Calva, del PES, son quienes impulsan la reforma al Código Penal del estado para despenalizar la interrupción del embarazo.

OPINIÓN DEL CLERO NO FUE AL INTERIOR DEL CONGRESO: PRI

En tanto, la diputada María Luisa Pérez Perusquía, coordinadora de la bancada del PRI, consideró que esta opinión no vulnera el estado laico (separación de la Iglesia y el estado) ya que el pronunciamiento no se dio al interior del Congreso de Hidalgo.

Agregó que “ese tipo de pronunciamientos no se dieron aquí en el Congreso, es decir, se hizo fuera y la ciudadanía es libre; además, son actividades cotidianas de las personas, ¿de qué manera el legislativo podría pedir que se límite cualquier tipo de acción en uno o en otro sentido?”, cuestionó.

Por lo tanto, indicó que como bancada serán respetuosos de las posturas a favor o en contra y no buscarán polemizarlo.

‘DEBEMOS ESCUCHAR A TODO MUNDO’: PAN

Asael Hernández Cerón, coordinador de la bancada del PAN, consideró que en el tema se debe de escuchar a todos, independientemente del incentivo que tengan y recalcó que todos son ciudadanos.

“Debemos de ser parejos con todo mundo, sin importar si son o no líderes religiosos o si profesan alguna fe o no. Al final, todos son ciudadanos y tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano que esté a favor o en contra del aborto”, expresó.

Cabe señalar que la bancada blanquiazul presentó una reforma constitucional para garantizar el derecho a la vida desde la concepción.