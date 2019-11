Opositoras a la interrupción legal del embarazo rezaron antes de tomar la tribuna legislativa

Al pie de la estatua del presidente Benito Juárez, quien con sus leyes de Reforma separó la Iglesia Católica del Estado, un par de mujeres rezaba el rosario para que diputados de Hidalgo no aprueben la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Cubiertas con chamarras negras para mitigar el frío, pantalón y botas las mujeres de pelo cano y tés morena rezaban en murmullo el monótono Ave María y el Padre Nuestro ante la mirada atónita de los trabajadores del Congreso de Hidalgo, quienes discretamente volteaban a verlas de vez en vez.

En cada rezo, ambas, movían con sus pequeña yemas de los dedos las bolitas blancas de los rosarios, de donde pendía Jesús en la cruz. Estaban paradas en un charco de agua frente a la entrada del Recinto Legislativo de Hidalgo, donde la mañana del pasado jueves 31 de octubre se realizaba la sesión número 94.

“Si por tu preciosa sangre señor los habéis redimido, los perdones te pido por tu pasión dolorosa”, decía una de las mujeres con lentes y una bolsa negra que colgaba de su hombro, refiriéndose a los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que propusieron esta iniciativa de reforma en Hidalgo.

Este ritual católico tuvo una duración más o menos de 40 minutos, el cual consistió en rezar un total de 50 Ave María, cinco Padres Nuestros y cinco La Salve.

Estos rezos transcurrían mientras otro grupo, autodenominados Provida y del movimiento Ola Celeste, se congregaban a las afueras de la sede del Poder Legislativo para manifestar a los diputados su rechazo a la ILE.

Cuál sería la sorpresa que más tarde, ambas oradoras del Santo Rosario serían protagonistas, junto con otras personas, de la toma de la tribuna del Congreso desde donde gritaron “arriba la Iglesia Católica” y paradójicamente se entonó en dos ocasiones el Himno Nacional Mexicano.

Los inconformes irrumpieron en el pleno mientras se desahogaban los puntos del orden del día, al sabotear así la participación de la diputada de Morena, Roxana Montealegre Salvador.

La protesta fue para exigir que los diputados no despenalicen la interrupción del embarazo, encabezada por Nancy Cordero Cázares, presidenta del Movimiento Nacional por la vida “Vive México”, quien el año pasado fue postulada por Acción Nacional (PAN) como candidata a diputada local por el distrito de Apan.

Entre gritos y consignas como “tu mamá dijo sí, por eso estás aquí” y “sí a la vida” Cordero Cervantes lanzó la amenaza de exhibir en redes sociales a los diputados que respalden la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

SE DESLINDA OLA CELESTE DE MANIFESTANTES

Más tarde, a través de un comunicado de prensa la organización Ola Celeste Hidalgo se deslindó de la manifestación que encabezó Nancy Cordero. “Sin respeto a la vida no habrá paz, sin cuidado a la familia no habrá desarrollo, si en nuestro estado no hay paz y desarrollo, no habrá libertad y futuro digno”.

En la Ola Celeste, agregaron, participan cinco organizaciones: Frente Nacional por la Familia Hidalgo, Ciudadanos Hidalguenses, Abrazados por la vida, Unión Nacional de Padres de Familia Hidalgo y el Consejo Interreligioso del Estado de Hidalgo.



“El trabajo de años que llevan estas instituciones se ha caracterizado por el diálogo, cordialidad e intercambio de argumentos de forma respetuosa; por tal motivo hacemos de su conocimiento que este conglomerado de organizaciones no tuvo participación activa o intelectual de los hechos sucedidos el jueves 31 de octubre de 2019 en la sesión del pleno el Congreso”.

REVISARÁ CONGRESO PROTOCOLOS DE ACCESO

Tras los hechos, diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de Hidalgo, lamentaron “la forma en que se vio interrumpida, de manera violenta, la sesión número 94 por integrantes del Movimiento Nacional por la Vida “Vive México”.

El Congreso es un ente público de libre acceso para cualquier persona, en el cual se ha mantenido una política de puertas abiertas a la ciudadanía, privilegiando la libertad de pensamiento y con total respeto a todas las ideologías”.

Sin embargo, “la intrusión en el pleno e interrupción de la sesión ordinaria, así como la también reciente toma de instalaciones, devienen en un abuso que no puede ser aceptable bajo ninguna circunstancia, toda vez que han atentado contra la seguridad, libertad y trabajo de las y los legisladores, así como del personal y personas que nos visitan”, señalaron legisladores.

Ante los hechos suscitados, se informó que “es necesario revisar los protocolos de acceso al Congreso, con el único interés de salvaguardar la integridad y derechos de quienes laboramos en el Poder Legislativo, sin menoscabo de los derechos de todo ciudadano a ser atendido y escuchado”.