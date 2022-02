Ordena TEEH a alcaldes de Singuilucan y Acatlán entregar información a regidores

Por incumplimiento en la entrega de información requerida por regidores, el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) ordenó a los alcaldes de Singuilucan y Acatlán otorgar la documentación solicitada en los cinco días hábiles a partir de la notificación.

Durante sesión plenaria de resolución, el órgano jurisdiccional resolvió el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano con expediente TEEH-JDC-001-2022, promovido por Claudia Casasola Cárdenas, síndica, y Alejandro García Ponce, regidor del ayuntamiento de Singuilucan.

En dicho procedimiento ambos impugnaron la omisión del presidente municipal Marcos Miguel Taboada Vargas y diversas autoridades del ayuntamiento de dar respuesta a sus solicitudes de entregarles la información inherente al ejercicio de su cargo.

Manuel Alberto Cruz Martínez, magistrado del TEEH, indicó que al realizar un estudio de los elementos probatorios se determinó el sobreseimiento parcial del juicio ya que el Tribunal no tiene competencia para conocer y resolver la parte conducente de la demanda relacionada con la solicitud del 5 de enero de 2021, en los incisos B, C, D y F, ya que no corresponde su estudio a la materia electoral.

Además, declaró parcialmente fundados los agravios hechos valer por los promoventes, por lo que se ordenó al presidente municipal y tesorera del ayuntamiento de Singuilucan para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia, entreguen a sínica y regidor, la documentación faltante o les contesten de manera fundada y motivada la imposibilidad que tienen para hacerlo.

Indicó que una vez vencido el plazo otorgado, ambos integrantes del ayuntamiento deberán informar al TEEH sobre el cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes, además de que fueron apercibidos que de no dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado se harán acreedores a una de las medidas de apremio que establece el artículo 380 del Código Electoral.

Mientras que con el expediente TEEH-JDC-017-2022 referente al juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, el regidor de Acatlán Pasiano Francisco Barranco Islas, impugnó la omisión de la presidenta municipal de dar respuesta a su escrito de solicitud de información y de expedirle la misma.

El magistrado Leodegario Hernández Cortés mencionó que derivado de las omisiones en las que incurrió la autoridad responsable resolvió declarar fundado el agravio referido por el actor, ya que la falta de respuesta a su petición y de no otorgar la información solicitada, afecta su derecho político electoral de votar y ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo.

Por lo que la sentencia dictada fue ordenar a la presidenta municipal de Acatlán Elizabeth Vargas Rodríguez, dar respuesta a su escrito de petición con fecha 23 de diciembre de 2021, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia.

Además deberá entregarle al regidor la información solicitada respecto de copia certificada de los expedientes que contienen los contratos de arrendamiento celebrados por el ayuntamiento de Acatlán, con distintas personas físicas o morales durante el periodo comprendido de diciembre de 2020 a diciembre de 2021.

