Ordenan cerco sanitario en planta tratadora de Atotonilco de Tula

La dirección de Desarrollo Urbano y Ecológico Territorial de Atotonilco de Tula le ordenó al consorcio Aguas Tratadas del Valle de México (ATVM), quien opera la PTAR, que realizara un cerco sanitario en el monorelleno ya que se detectó la presencia de chinches de campo en las inmediaciones.

Al respecto, José Antonio Rodríguez Cruz, titular de la dirección de Desarrollo Urbano explicó que luego de que se recibió una denuncia ciudadana, personal de su área acudió a revisar y por ello, desde el 19 de junio se ordenó a la empresa que opera la Planta Tratadora de Aguas Negras (PTAR) que colocara el cerco.

Dijo que a la par, se realizan fumigaciones y que la alcaldía está a la espera de que las muestras que tomaron determinen si el monorelleno es o no la fuente de la plaga.

El funcionario explicó que personal de ATVM le expuso que luego de la suspensión que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath) a cuatro celdas, el pasado 30 de mayo, no pueden realizar los trabajos que comúnmente se hacían.

Rodríguez Cruz comentó que esto pudiera estar causando las chinches, las cuales no representan peligro para la población, pero que aún no se sabe a ciencia cierta si los insectos se están incubando o no en los lodos del monorelleno.

Mientras eso no se determine, la empresa se comprometió a mantener el cerco sanitario y biológico, además de realizar fumigaciones semanales, de las cuales solo mandan evidencia fotográfica a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecológico Territorial.

Por último, el funcionario municipal explicó que ya solicitaron el apoyo de la Semarnath para atender la problemática de manera integral y se está a la espera de respuesta de la dependencia estatal.