Organismos autónomos creados por Ejecutivo serán los primeros eliminados: AMLO

En su plan para eliminar organismos autónomos, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que los primeros que serán absorbidos por secretarías y dependencias del gobierno federal serán aquellos que no necesitan reforma legal y que fueron creados por el Ejecutivo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que seguirán aquellos órganos autónomos creados por ley, y detalló que existen alrededor de 200 organismos de este tipo y de desaparecer, se obtendrían 50 mil millones de pesos de ahorro.

“Vamos primero a hacer la revisión de los que no necesitan reforma legal, que fueron creados por el Ejecutivo, lo que hemos habado de que existe un organismo para defender a niños ya adolecentes (en referencia al SIPINNA), pero al mismo tiempo existe el DIF, ¿por qué ese organismo no pasa a pasar parte del del DIF? Entonces, primero se va a hacer todo lo relacionado con acuerdos del Ejecutivo, lo que no requiera reforma legal y vamos a revisar cuántos organismos hay así, que significan duplicidades, gastos innecesarios, superfluos, para centrarnos en lo fundamental, en lo básico.