Orgullo deportivo hidalguense: José Navarrete, doble campeón en Mr. México

Con dos campeonatos de fisicoculturismo en su novel carrera, José Navarrete ha generado grandes expectativas a su alrededor, pero sus triunfos los ha construido con trabajo, disciplina y sacrificios que le permiten superar los obstáculos que se le presentan en el camino a sus metas.

José Navarrete tiene 23 años de edad, es originario de Tizayuca y estudiante de arquitectura. Mantiene una relación entrañable con su familia y con su círculo social reducido, el cual está dedicado a la disciplina del fisicoculturismo en la que ha conseguido ser doble campeón del certamen Mr. México.

En entrevista para AM Hidalgo, José narró los sacrificios y esfuerzo que lo han llevado a la satisfacción de ver su trabajo reflejado en triunfos nacionales y, próximamente, internacionales.

INFLUENCIA PATERNA

Desde muy temprana edad, José, su hermano y su padre, practican deporte, desde boxeo hasta futbol, siempre bajo la enseñanza de su papá, quien en todo momento les recalcó que la actividad física sirve para tener disciplina y un buen estado de salud.

A los 16 años Navarrete comenzó a mostrar sus dotes como atleta de alto rendimiento. Mientras practicaba futbol realizaba ejercicios en casa, pues le apenaba asistir al gimnasio a pesar de las constantes invitaciones que recibía de su hermano.

“Era muy tímido, como era muy flaco me preocupaba lo que dirían de mí en el gimnasio. Mi hermano siempre me invitó, pero no aceptaba, prefería ejercitarme en casa”, declaró el joven hidalguense.

Tiempo después José decidió ir al gimnasio, motivado por el ejemplo de su hermano y con la finalidad de tener una vida saludable. En ese momento no se imaginaba que ese camino le brindaría felicidad y satisfacción.

Con el paso del tiempo su hermano dejó de ir a los entrenamientos, pero José se mantuvo constante y continuó su trabajo con la ayuda profesional de entrenadores y nutriólogos para complementar su ejercicio.

“Mis entrenamientos duraban casi cuatro horas al principio, pero no creas que eran todas trabajadas, me tomaba los descansos necesarios. Actualmente mis sesiones son de más calidad y no pasan de dos horas y media con todo y cardio, a diferencia de lo que muchos piensan no me mato en el gimnasio, pero sí lo combino con una buena dieta y hábitos de vida saludable”.

SACRIFICIOS Y DISCIPLINA

Pérdida de amistades y relaciones, no poder asistir a compromisos familiares y sociales, son algunos de los sacrificios que José tuvo que hacer por dedicarse al fisicoculturismo, razón por la cual menciona que su círculo de convivencia es reducido.

“No fui a compromisos familiares, pero a pesar de eso soy un afortunado, ya que siempre he contado con el apoyo de mi familia, a diferencia de algunas amistades que perdí. Debido a la disciplina y el compromiso que adquirí, desarrollé una actitud que a muchos no les agradó, dejé de ir a fiestas, no tomaba y eso me hizo perder amistades e incluso relaciones amorosas, pero no me arrepiento”.

Otro obstáculo al que se enfrenta en la disciplina del fisicoculturismo, es el trabajo mental, el cual ha sido el más difícil, aseguró, ya que el estrés y los nervios antes, durante y después de cada competencia generan malestar en el competidor hidalguense.

EL PASO A LAS COMPETENCIAS

Después de varios años de trabajo, compromiso y disciplina, José Navarrete decidió participar en competencias de fisicoculturismo en 2019, cuando contendió en Mr & Miss Ferrocarrilero, su primer certamen a nivel nacional. En él obtuvo el segundo lugar que consideró un triunfo debido a su inexperiencia en competiciones.

Tras esa experiencia surgió la motivación para ser el mejor, para ganar cualquier competencia en la que se inscribiera, lo que le llevó a cambiar varias veces de entrenador y nutriólogo ante las exigencias para el joven atleta.

“Hubo un momento en el que me sentí estancado. Nunca detuve mis entrenamientos, pero no me sentía en óptimas condiciones. Experimenté con nuevos entrenadores y nutriólogos hasta que di con los indicados para mis niveles de exigencia”, comentó.

Así llegó 2021 y una de las competencias más importantes del fisicoculturismo, el afamado Mr. México, que se llevó a cabo en los primeros días de mayo. Por recomendación de su entrenador, José se inscribió en dos categorías en la rama juvenil.

El arduo trabajo rindió frutos y se proclamó campeón de las categorías Classic Physique Juvenil y Culturismo Clásico Juvenil, con lo que en alto el nombre de Hidalgo al superar a competidores más experimentados.

“Este bicampeonato me dejó muchas enseñanzas y mucha satisfacción, todos los nervios, el estrés y demás obstáculos vencidos hacen más grande el triunfo y qué mejor que contar con mi familia para disfrutarlos. Aquí es cuando te das cuenta de que todo vale la pena y, para ser sincero, te confieso que no cambiaría nada de mi vida”, mencionó.

Para finalizar, José da un consejo a todos aquellos que inician en cualquier deporte, no solo en su rama: “Trabajen duro, cuiden sus hábitos alimenticios y de vida, disfruten lo que hacen y sobre todas las cosas estén conscientes de los sacrificios que se tiene que hacer, por muy pequeños o grandes conllevan a una recompensa que los llenará de satisfacción”.