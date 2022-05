Otorga Procuraduría protección a extesorera de Epazoyucan contra alcalde Fidel Arce

Yarid Santiago Barrera, extesorera de Epazoyucan, ya cuenta con medidas de protección por parte de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), luego de levantar una denuncia por acoso laboral, aprovechamiento sexual, amenazas y abuso de autoridad contra el alcalde Fidel Arce Santander.

Mediante una conferencia de prensa realizada en las inmediaciones de la PGJEH, Yarid Santiago Barrera informó que el pasado 22 de abril ingresó la denuncia contra el edil de esa demarcación, a quien señaló también de persecución y hostigamiento.

Debido a eso Yarid ya cuenta con medidas de protección dictadas por la PGJEH ya que acusó que en repetidas ocasiones Fidel Arce acudió a su domicilio en estado de ebriedad para causar daños a su propiedad y reiterar amenazas contra ella.

Yarid asumió el cargo de tesorera el 20 enero de 2021, luego de una invitación de Fidel Arce, a quien conoció de tiempo atrás, y dejó de laborar en la alcaldía el pasado 11 de marzo ante, acusó, el constante acoso del edil, con el que aclaró que nunca tuvo relación sentimental.

De acuerdo con la narración de la denunciante, solo un mes después de su arribo a la alcaldía comenzaron los actos de acoso laboral y sexual dentro y fuera de las instalaciones del ayuntamiento.

“Cerraba mi oficina con llave cuando estábamos los dos adentro, pero además me perseguía a todos los lugares que yo frecuentaba”, señaló.

También, Santiago Barrera aseguró que una de sus amigas, con quién en repetidas ocasiones la encontró Arce Santander, sufrió violencia verbal por parte del edil, quien en estado de ebriedad y, al portar arma de fuego, las insultó y amenazó.

Por tanto, el 22 de abril la extesorera decidió acudir a la procuraduría a levantar denuncia, identificada con el numero 12-2022-05555, contra el funcionario público por aprovechamiento sexual, acoso laboral, amenazas y abuso de autoridad.

Al ser cuestionada por sus viajes por Europa y Emiratos Árabes cuando fungía como regidora del Partido Acción Nacional (PAN) en el municipio de Tezontepec de Aldama, Santiago Barrera respondió que fueron pagados con dinero propio y realizados en conjunto con su padre.

Aunado a lo anterior, sostuvo que la camioneta que maneja también la compró con recursos propios, por lo que negó la adquisición de dicho vehículo con dinero público o bien, regalada por el alcalde de Epazoyucan.

“Los viajes por Europa y Dubái fueron pagados con recursos propios, los hice con mi padre. La camioneta no me la invitó el alcalde como se dice por ahí, aquí muestro la factura donde especifica que la compré en 2019 con recursos propios y yo entré al cargo hasta 2021, todavía ni conocía al señor”, comentó la denunciante.

Santiago Barrera descartó ser parte de algún desvío de fondos en su desempeño como tesorera, pero externó que en ocasiones Arce Santander solicitó dinero para pagar a medios de comunicación por limpiar su imagen debido a denuncias de sus exparejas que se han hecho públicas.

Al negarse a esa situación fue amenazada y maltratada por el alcalde, dijo la extesorera ante medios de comunicación.

“El señor cuando se ve enredado en sus temas se paniquea con las notas de algunos medios, dice que quieren manchar su imagen, por eso quería comprar a los medios para que hablaran bien de él, claro que yo me negué a darle dinero de la caja municipal y ahí comenzaron las amenazas, me sujetaba del brazo, pero aun así no cedí”, dijo.