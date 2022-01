Otra vez declaran desierta licitación para tratamiento de basura en Pachuca

Por segunda ocasión la licitación para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos de Pachuca quedó desierta, esta vez por asuntos administrativos ya que las dos empresas interesadas omitieron documentación; será emitida una tercera convocatoria, aseguran en la alcaldía capitalina.

Este lunes estaba programado el fallo del segundo concurso para la concesión de la disposición final de la basura de Pachuca, ya que en una primera ocasión quedó desierto, es decir, sin empresa ganadora, misma situación que ocurrió este día.

Lee: Declaran desierta licitación para tratamiento de basura en Pachuca

En entrevista telefónica con AM Hidalgo, el director jurídico del ayuntamiento pachuqueño, Hugo Armando Vázquez Reséndiz, confirmó que ninguna de las dos empresas concursantes resultó ganadora, pero ahora por temas administrativos y no económicos como en el primer fallo.

De acuerdo con Vázquez Reséndiz, la empresa Demovial no presentó registro de padrón de proveedores, documento indispensable en la convocatoria y que por ley tiene que ser entregado para poder constatar su trabajo.

Por otra parte, la empresa Consultas Nacionales de Información y Asesoría S.A. de C.V. (Conadia) no acreditó los derechos de propiedad sobre el predio al que pretende llevar los residuos sólidos de Pachuca.

“Las dos empresas no presentaron su documentación correcta en tiempo y forma, al no tener una definición clara no podemos contratar, no tenemos certeza del lugar donde van a terminar los residuos y por otra parte, por ley Demovial debió presentar su registro de proveedores, por lo que no se nos permitió entregar el contrato ante esta falta de requisitos”, comentó el director jurídico.