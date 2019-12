Otra vez diputados buscan etiquetar bolsa para municipios, ahora a través de SOPOT

Para el ejercicio fiscal 2020, diputados locales buscarán etiquetar recursos para obras de infraestructura en demarcaciones de Hidalgo, tal como lo hicieron el año pasado con el Programa de Infraestructura Municipal, con el que asignaron a 63 ayuntamientos un monto de 750 millones de pesos.

Sin embargo, esta vez el recurso sería etiquetado para los 84 municipios del estado a través de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo (SOPOT), para que las ejecute.

Así lo informó Noemí Zitle Rivas, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, quien con esta estrategia plantea “que no haya ningún problema”, tal como ocurrió este año, luego que 18 de los 64 municipios considerados para recibir recursos de esta bolsa, no obtuvieron el dinero debido a insuficiencia presupuestal de la federación.

Este año seguramente vamos a hacer lo mismo (destinar una partida presupuestal a los municipios), tenemos que apoyarlos, pues desafortunadamente no hay muchos recursos para obra y la gente es la que pide esos apoyos”, dijo la legisladora.

Respecto al monto que etiquetarían para el siguiente año, la diputada dijo desconocer la cifra ya que apenas está en análisis; sin embargo, aseguró que “será en las mismas condiciones para los 84 municipios”, aunque no precisó si esta asignación será hecha solo por diputados de Morena o si incluirá a otras bancadas.

INVITARÁN A SECRETARÍA DE FINANZAS PARA ANÁLISIS PRESUPUESTAL

Al tiempo de descartar la contratación de un despacho externo que los apoye en el análisis del presupuesto, Zitle Rivas dijo que invitarán a Jessica Blancas Hidalgo, secretaria de Finanzas estatal, para resolver dudas.

Estamos trabajando con el área técnica de la Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) y con los secretarios técnicos del Congreso local. Lo que sí vamos a hacer es invitar a la secretaria de Finanzas para que venga y nos ayude”, explicó

Hace más de un mes, Jessica Blancas evidenció que la bolsa de 750 millones de pesos para 253 obras en 64 municipios de Hidalgo (asignada por diputados de Morena y aliados), tuvo errores cometidos por un despacho de asesores externo al que le pagaron 1 millón 159 mil 986 pesos.

Dichos asesores no previeron que esos 750 millones de pesos no llegarían al estado por insuficiencia presupuestal, debido a que no hubo la recaudación de impuestos necesaria a nivel federal; por ello, de ese monto solo fueron enviados 225 millones para 161 proyectos en 45 municipios.