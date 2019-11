PAN pide a AMLO precisar qué tipo de riesgo enfrenta México para hablar de un golpe de Estado

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador, precisar qué tipo de riesgo enfrenta México para hablar de un golpe de Estado, o de quiénes se espera una acción de este tipo.

En un comunicado, indicó que llama mucho la atención que en medio de una crisis económica y de seguridad, López Obrador señale algún tipo de amenaza de golpe de Estado, para así unir fuerzas, pues ante cualquier tipo de amago al Estado mexicano, Acción Nacional aplastaría a su gobierno, como parte de una democracia.

“El país necesita que el gobierno federal tome decisiones técnicas, no ideológicas. La inversión ha caído abruptamente porque vivimos la peor inseguridad y no hay confianza en el gobierno”, externó.

Cortés Mendoza reiteró que es impostergable un golpe de timón en materia económica, que reactive la inversión productiva y el consumo interno, mediante acciones claras y contundentes como la reducción del ISR y el IEPS a gasolinas; así como, en la estrategia de seguridad, para no caer en la anarquía y caos social, donde debe prevalezca el estado de derecho, se prevenga y sancione el delito y la violencia.



“No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ya lo dijo el Banco de México y el INEGI. Nuestra economía está estancada, es la primera vez en 25 años, que la economía nacional no crece cuando nuestro principal socio comercial, Estados Unidos, sí lo está haciendo. Eso es una mala noticia para todos. Nosotros queremos que a México le vaya bien, por eso le pedimos respetuosamente al López Obrador que escuche las propuestas que le hacemos”, afirmó.

El panista externó que para evitar mayores daños, es indispensable que el Presidente corrija las deficiencias y errores en su gobierno, o de lo contrario, el gran legado de la Cuarta Transformación será el decrecimiento económico y la mayor inseguridad del siglo XXI.

El presidente del blanquiazul agregó que coinciden con el general Carlos Gaytán, en el sentido de que millones de mexicanos están preocupados por la situación actual, una de ellas, haber doblegado al gobierno mexicano ante el crimen organizado, incrementándose en consecuencia la violencia, los delitos del fuero federal y local, y por haber provocado con sus malas decisiones una recesión económica



También por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la renegociación de la deuda de Pemex; y la desaparición por cuestiones ideológicas, de programas como Seguro Popular, Pueblos Mágicos, Estancias Infantiles, Instituto Nacional del Emprendedor, entre otros.