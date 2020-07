PAN pide destitución de López-Gatell por “pésimo desempeño”

El Partido Acción Nacional (PAN) demandó la destitución del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell por su “pésimo desempeño” como responsable de combatir la pandemia del Covid-19 y por las “malas decisiones” que ha basado en criterios políticos más que médicos y científicos.



En conferencia de prensa virtual, Marko Cortés, líder nacional panista exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que ponga en su lugar a una persona capaz, que se guíe con criterios técnicos y científicos y no políticos.



“Estamos exigiendo la destitución inmediata del subsecretario Hugo López-Gatell, por su pésimo desempeño como responsable de combatir la pandemia, porque no ha tenido las decisiones correctas, porque se ha basado en criterios políticos. Y lo que le pedimos es que ponga en su lugar a una persona capaz, que se guíe con criterios técnicos y científicos, y no políticos”, dijo el panista.

Señaló que al final del día, el presidente López Obrador va a ser el responsable de todas las pérdidas humanas, que son irreparables, por la pandemia del Covid-19.



Además, Marko Cortés recordó que este lunes, la Comisión Permanente del PAN aprobó por unanimidad un pronunciamiento en el que demanda que el presidente López Obrador se comprometa con la verdad en el manejo de la pandemia del Covid-19.



Explicó que el gobierno ha admitido un subregistro del número de decesos y de enfermos; a pesar de eso, México ocupa ya, en número absolutos, el quinto lugar en defunciones a nivel mundial; el primero en defunciones por millón de habitantes; y el tercero, en decesos por día.

“Sin duda, un número de defunciones que se han registrado en nuestro país hubieran sido evitables, el 69 por ciento de los decesos confirmados ocurrieron después de que se dio por terminada la sana distancia, el 31 de mayo, en números redondos, en la nueva normalidad, se han registrado oficialmente 20 mil 709 decesos. Aunque el gobierno dice que se prepararon con tres meses de anticipación, lamentablemente México supera a China, el origen de la pandemia o a India, en el número de decesos; son países que tienen muchas más personas habitantes que México”, detalló Marko Cortés.

Acusó que ante la pandemia, el gobierno manipula las estadísticas y su vocero se conduce con criterios políticos, antes que científicos, por prejuicios y sin tomar en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, como que no se han hecho pruebas de diagnóstico de manera masiva.



“En este marco, la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional demanda que el presidente López Obrador haga un compromiso con la verdad, que informe claramente a la sociedad mexicana sobre el estado actual de la epidemia, sin ocultar información sobre el número de contagios y defunciones y que se realicen a la brevedad pruebas masivas para identificar con exactitud las cadenas de contagio, a fin de que se puedan tomar las mejores decisiones y salvar vidas. México necesita cambiar de rumbo, necesita cambiarse la estrategia sanitaria, de lo contrario, seguirán ocurriendo contagios sin control y lamentables muertes que pueden ser evitables, ésta será, responsabilidad del gobierno federal”, describe el pronunciamiento de la Comisión Permanente que leyó el líder nacional panista.