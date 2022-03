PRI cumplió con la obligatoriedad en materia de fiscalización: Julio Valera

Ante los señalamientos de otros organismos políticos que pretenden que sea retirado el registro de Carolina Viggiano Austria como aspirante a candidata por la coalición Va por Hidalgo, porque presuntamente no se presentó en tiempo y forma los informes de gastos de precampaña; el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Julio Manuel Valera Piedras aseguró que es falso que su candidatura se encuentre en peligro.

El dirigente estatal sostuvo que con oportunidad, tanto la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de PRI, como el Partido Acción Nacional (PAN), presentaron el informe de gastos de precampaña, cumpliendo con la obligatoriedad que establece el Insituto Nacional Electoral (INE) en materia de fiscalización.

Informó que en los casos específicos de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional, se presentó, de manera oportuna un informe de gastos de campaña “en ceros”, ya que la precampaña la hizo con el partido Acción Nacional por lo que es completamente falso la omisión por parte de estos dos institutos políticos y que se encuentre en riesgo la candidatura de Viggiano Austria.

“En este sentido, nuestra aspirante a candidata Carolina Viggiano, en todo momento se ha pronunciado por un apego irrestricto a la legalidad y al marco normativo que rige a este proceso electoral, tan es así que el Instituto Nacional Electoral validó dichos reportes, y en el caso específico de los eventos realizados por nuestro partido el PRI, fueron de carácter estrictamente institucional y su presencia fue como Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional”, puntualizó Valera Piedras.

Sostuvo que es importante considerar tres aspectos:

Que Carolina Viggiano en su carácter de Secretaria General del PRI, debe tener vigentes sus derechos partidistas, aún y cuando esté en un proceso de selección interna en otro partido; en este sentido, no existe disposición legal, ni precedente jurisdiccional que prohíba el poder ejercer un cargo partidista y una candidatura en un partido político distinto al que milita, en la medida que no viole los estatutos del partido del que se trate. Que Carolina Viggiano presentó al PRI y al PRD, un informe en ceros, porque en dichos Institutos Políticos no hizo precampaña, cuestión que si realizó en el PAN y que como se podrá constatar la precandidata presentó la debida documentación.

En conclusión, Julio Manuel Valera Piedras reiteró que ni el PRI ni el PRD deben presentar un informe de precampaña, porque no registraron candidaturas y porque el convenio de coalición no lo permitía; por otro lado, no existen elementos objetivos que permitan inferir que la propaganda genérica deba ser considerada como de precampaña.

Todos los gastos observados por el INE fueron debidamente registrados en la contabilidad ordinaria del partido por ser propaganda genérica y la candidata presentó tres informes de precampaña, como precandidata del PAN y como cautela en el PRI y en el PRD en ceros, concluyó.