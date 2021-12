PRI en Ixmiquilpan debe representar verdadera oposición para recuperar la alcaldía

La nueva dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ixmiquilpan tiene un arduo trabajo por realizar pues debe ser verdadera oposición al tiempo de trabajar, gestionar y obtener resultados tangibles para recuperar la confianza de la ciudadanía; dijo Gustavo Herrera Carpizo, uno de los líderes más reconocidos del partido en ese municipio.

Durante entrevista, el exencargado de la organización priista municipal Under resaltó el trabajo realizado por Carlos Portillo (ahora síndico hacendario en el ayuntamiento), como dirigente municipal del partido; sin embargo, destacó que el camino por recorrer con tal de que el PRI retome fuerza es largo y debe tener mucho trabajo y unión por parte de los militantes.

Somos un partido de oposición que si bien puede trabajar con el gobierno actualmente representado por Araceli Beltrán, nosotros no debemos olvidar que a ella la representan intereses de los partidos que la abanderaron y nuestro partido tiene otros ideales", puntualizó.

De igual forma mencionó que el PRI es una institución política que ha perdido un poco de fuerza no solo en el municipio sino a nivel nacional, derivado tanto del impulso del presidente Andrés Manuel López Obrador como de los malos resultados que entregaron algunos priistas.

Como en todos los ámbitos los hay, existen personas buenas y otras malas, por eso fuimos perdiendo credibilidad por el hartazgo de la gente que ya no confía en el partido por esas malas experiencias", comentó.

En ese sentido precisó que Morena, al ser un partido y gobierno relativamente nuevo, aún no se enfrenta a muchos temas de esa índole, pero adelantó seguramente sucederá con el paso del tiempo.

Respecto al recién nombramiento de Roberto Chávez al frente de la dirigencia, Herrera Carpizo apeló a su estrategia para unificar a los militantes y fortalecer la estructura del priismo en el municipio. "Lo felicito y ojalá que con su trabajo se pueda retomar un partido fuerte, que logre la adhesión de todos al proyecto", expresó.

En torno a las especulaciones que han circulado en redes sociales sobre la inconformidad de militantes priistas ante la designación de Roberto Chávez, aseguró que situaciones así siempre van a existir no solo en el ambiente político.

Es muy fácil solo quejarse o mencionar sus desacuerdos pero yo creo que si alguien quiere demostrar su trabajo lo debe de hacer sin necesidad de si es dirigente o no, eso no debe de importar. Si de verdad se quiere trabajar no hay obstáculos", recalcó.