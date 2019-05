‘PRI ha negado espacios políticos a campesinos’, reclama CNC

El dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, reprochó que el PRI se olvidó y utilizó al sector agrario en procesos electorales, por lo que exigió que respete la posición que tiene este, pues los calificó como indispensable para ganar elecciones al ser el voto más leal del Partido Revolucionario Institucional.

Aseveró que es necesario reconocer los errores y defectos para rectificar, ya que de lo contrario tendrá un descalabro mayor que en la elección pasada. Además, dijo que es tiempo de acabar con liderazgos de membretes.

Al acudir a Hidalgo donde se reunió con la base campesina, destacó que es necesario desaparecer los intereses de grupos, recomendados, compadrazgos y todo lo que ha hecho daño al PRI y a la CNC.

Si el PRI es capaz de regresar a sus líderes, mencionó, se tendrá un partido para muchos años, “le tenemos que decir no a la simulación, que no se dé línea para instalar un dirigente municipal. No vayamos a simular entre nosotros, que no sea la palabra unidad el pretexto de alguien para sacar candidatos”.

El líder campesino destacó que es la oportunidad de sacar a aquellos que solo esperan una candidatura por el membrete que tienen. “El PRI ha negado los espacios políticos a los campesinos pese a que este sector es el que vota y es el más leal y estable”, señaló.