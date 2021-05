Padecerán transporte y comercios permanencia de clases virtuales en UAEH

Reacciones diversas entre estudiantes comerciantes y transportistas generó el anuncio de que no habrá regreso a clases presenciales para el próximo semestre en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Mientras que algunos estudiantes de la institución han podido aprovechar las clases a distancia durante la pandemia de COVID-19, otros han tenido que dejar sus estudios o ponerlos en pausa.

En tanto, para comercios y unidades de transporte público representa la prolongación de una crisis que puede ser fatal para muchos negocios, tal es el caso de establecimientos de comida y las rutas que se dirigen a los diferentes institutos de la casa de estudios.

Previamente, el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, informó sobre la permanencia de las clases virtuales al no existir condiciones para un regreso seguro y responsable a las aulas para el semestre junio-diciembre.

Miriam González Licona, quien atiende el negocio de pastes Real del Monte, ubicado en el bulevar del Minero frente a la Preparatoria 3, asegura que sus ventas han bajado entre 30 y 40 por ciento desde la suspensión de clases presenciales.

Explicó que el negocio se ha mantenido a flote gracias a clientes de confianza, pues señaló que los alumnos de la preparatoria no representaban la mayor parte de su clientela.

Sin duda las ventas bajaron, se ve muy solo por aquí y como no habrá clases para el próximo semestre pues seguiremos igual. Nosotros sobrevivimos porque tenemos pastes de calidad y la gente nos compra, no todas nuestras ventas eran para los alumnos, si bien representaban un buen numero, afortunadamente hemos podido sobrellevar esta crisis”, declaró Miriam.

Mencionó que desconocía el anuncio del rector sobre la permanencia de clases a distancia para el próximo semestre, pero aseguró que es un duro golpe para comercios cercanos al suyo, ya que muchos han tenido que cerrar por la situación. Por ejemplo, dijo, la papelería que se encontraba a un lado de su tienda cerró a inicios de este año por no poder solventar la renta.

Debido a la falta de clases presenciales por la pandemia, transportistas han tenido que laborar intermitentemente, “un día trabaja uno, al otro día circula uno diferente y así, en estos tiempos al día sacas casi cien pesos nada más, eso ya no te alcanza para darle de comer bien a tu familia, antes no te bajaba la ganancia de 400 o 500 pesos” dijo Mario Morales, concesionario y conductor.

La ruta que Mario recorre va del centro de Pachuca a la comunidad Benito Juárez, pero al pasar por Prepa 3, ICSHu, ICSA e ICEA, es utilizada en su mayoría por el alumnado de dichos institutos.

Asegura que varios compañeros de su ruta y de otras más han tenido que dejar el trabajo ante la merma de ingresos económicos causada por la contingencia sanitaria.

Tengo el beneficio de ser el propietario de mi unidad, pero otros compañeros que trabajan para alguien más se las ven muy mal, ya que tienen que entregar cuenta y la ganancia que les queda para ellos es muy poca, si a eso le sumas que trabajan un día sí y al otro no, pues sale peor”, declaró el transportista.

Para Mario Morales el panorama no pinta bien ante la permanencia de clases a distancia para el próximo ciclo escolar, ya que algunas rutas pueden desaparecer ante la ausencia de pasaje, comentó.

Andrea Quintero, quien cursa el último semestre de la carrera en Ciencias de la Comunicación en la UAEH, asegura que las clases en línea le sirvieron para compaginar sus estudios con un trabajo y solventar gastos de titulación y de su familia.

Las clases en línea no son tan malas como las hacen ver, la calidad de los maestros es la misma, eso sí, a veces el internet no está de nuestro lado y falla, pero nada que no se solucione en unos minutos", comentó la joven estudiante.