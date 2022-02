Pagan rentas, hacen gastos para volver a clases, pero UAEH dice que siempre no

“Con sacrificio familiar se pagó la renta y ahora nos dicen que todavía no regresamos a clases presenciales, no es justo”, es la opinión de estudiantes foráneos después de la decisión de las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), sobre posponer el regreso a las aulas debido al alza de casos de COVID-19 en la entidad, por lo que algunos alumnos preparan huelga.

La UAEH pospuso el regreso a clases presenciales, así que el semestre enero-junio continúa de forma virtual debido al incremento de contagios de COVID-19 y a que la entidad se encuentra en semáforo amarillo por riesgo medio epidémico, lo cual estará vigente hasta el viernes 18 de febrero, cuando autoridades determinen si hay cambio.

Derivado de ello, mediante redes sociales el alumnado de la máxima casa de estudios mostró su descontento por la decisión; reprocharon la apertura de bares y eventos masivos, pero no la de instituciones educativas.

Dentro de ese grupo de inconformes AM Hidalgo contactó a José María Maturano, joven originario de Tula de Allende quien cursa el noveno semestre de la licenciatura en derecho y jurisprudencia en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la máxima casa de estudios en la entidad.

“Chema”, como lo conocen sus amigos y familiares, ya tenía todo preparado para regresar este 7 de febrero a clases presenciales, con una renta de 2 mil pesos mensuales ya pagada, misma que no pudo recuperar ya que los caseros no quisieron hacerle el reembolso después de enterarse que aún no regresará a clases.

“La universidad no nos habla claro, somos conscientes de la situación que atraviesa el estado por coronavirus, pero han dado fecha de regreso y a dos días de que eso suceda lo posponen, ya varios tenemos rentas pagadas, hemos gastado en transporte hasta Pachuca, lo que significa un gran sacrificio familiar”, señaló el estudiante.

De acuerdo con el estudiante de derecho, para su familia representó un gran sacrificio pagar dichos gastos, mismos que pudieron ser sustituidos por otras cosas necesarias para su hogar en Tula, pero sus padres prefirieron dar prioridad a la educación.

CLASES YA SON NECESARIAS

A pesar de no ser foráneo, Jaime Reséndiz, estudiante de la licenciatura en Gastronomía, considera que con las acciones mostradas por la universidad en recientes días, demuestran que el alumnado importa poco, ya que no consideraron todos los gastos que derivan de la preparación para el regreso a clases.

Por su parte, Jaime comentó que, en una carrera como la suya, al igual que muchas otras de la universidad, la práctica es fundamental, por lo que admitió que no poder dar uso a las instalaciones que tienen en su instituto les genera un conflicto, ya que la teoría no les sirve de mucho en el mundo laboral.

“De qué sirve tener buen material e instalaciones en la escuela si no las podemos usar, en mi grupo no somos más de 15 alumnos, muchas veces propusimos ir por bloques, pero no nos hacían caso, ahora ya pensamos en el regreso para el próximo lunes y a pocos días nos cancelan”, señaló el alumno del Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA).

RESPALDO A DECISIÓN DE UAEH

Así como hay opiniones en contra de la postergación del retorno a las aulas, también hay alumnos que están a favor, como Ricardo Badillo, quien cursa el último semestre de la licenciatura de derecho.

Para el estudiante residente de la capital hidalguense la universidad siempre fue clara al precisar que el regreso estaba sujeto al semáforo epidemiológico, por lo que comprende que la situación que vive el estado por el COVID-19 no es la adecuada para pensar en actividades presenciales.

PREPARAN HUELGA

A raíz de la suspensión de clases presenciales, por medio de redes sociales se difunde la iniciativa de realizar huelga de estudiantes que están a favor del retorno a las aulas, por lo que el lunes 7 de febrero saldrán a las calles de la capital hidalguense para mostrar su descontento.

Mediante el hashtag #ParoContraLaUAEH, cientos de alumnos en redes sociales confirmaron su asistencia al punto de reunión que será la Ciudad del Conocimiento a las 9:00 horas del lunes 7 de febrero, sin hacer distinciones de carreras o semestres.

De igual manera, en grupos de WhatsApp se eligió a un representante por cada instituto de la máxima casa de estudios para organizar a su alumnado y asistir a la huelga. Los alumnos pertenecientes a institutos en los diferentes municipios y que no tengan la oportunidad de trasladarse a la capital del estado harán lo propio en su lugar de estudio.

