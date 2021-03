Para Semana Santa, balnearios respetarán medidas sanitarias y aforo: asociación

A fin de evitar la propagación de COVID-19, los balnearios serán cuidadosos y responsables en la aplicación de protocolos sanitarios durante la temporada vacacional de Semana Santa, indicó el presidente de la asociación en Hidalgo, Emilio Cruz Uribe, quien señaló que dichos centros no deben rebasar 30 por ciento de aforo.

En entrevista, el presidente de la Asociación de Balnearios de Hidalgo comentó que a pesar que de que volvieron a abrir semanas atrás, el movimiento fue lento en los aproximadamente 60 sitios asociados, con entre cinco y diez por ciento de afluencia, de acuerdo con una encuesta que aplicaron.

Sin embargo, dijo, el pasado fin de semana largo fueron sorprendidos con una mayor demanda de esos sitios turísticos, “la verdad no esperábamos que hubiera una acción muy favorable por la parte económica, y por el lado de la salud un tanto desfavorable”. Debido a esta situación, prevén que repunte la economía de ese sector durante la Semana Mayor.

Indicó que el reciente banderazo de salida del operativo nacional de Semana Santa realizado en Hidalgo es un respiro para el sector turístico, “nos preguntaban si era posible que regresáramos a semáforo rojo, pues esta es una señal de que no, cuando menos en la Semana Santa sí vamos a estar abiertos todos los negocios con las restricciones que están especificadas”.

Sin precisar la cantidad, el líder de balnearios en el estado comentó que los establecimientos han hecho inversiones para cumplir con los protocolos que establecen las autoridades federales y estatales, “debemos ser muy cuidadosos y responsables para el manejo de todo esto, porque si muere la economía, muchas personas no tendrán el sustento diario”.

VISITAS DE INSPECCIÓN CONTINUAS

Cruz Uribe detalló que para prevenir contagios deben acatar los protocolos establecidos, usar sanitizadores, gel antibacterial, así como mantener un aforo máximo de 30 por ciento, ya que las autoridades estatales realizan visitas continuas a los diferentes negocios que tienen que ver con el sector turístico.

“Tenemos que ser responsables con todos, no solo con el turismo, sino también estar conscientes que podemos poner en riesgo a los trabajadores, los socios y a la gente en general. Lo más valioso de esto es la salud y la vida”, refirió.

Comentó que con el fin de no atraer a más visitantes para no sobrepasar el aforo permitido, no han invertido en promoción de los sitios o campañas de difusión, ya que las personas que acudan lo deben hacer por decisión personal.

El sábado 6 de marzo reabrieron sus puertas los Pueblos Mágicos, balnearios y parques acuáticos, con diferentes restricciones, como parte de la modificación de las medidas sanitarias contra COVID-19. Para los balnearios el aforo permitido es de 20 por ciento en los ocho municipios considerados en foco rojo, y de 30 por ciento en el resto del estado.