Para actualizar datos, derechohabientes de Huejutla deben viajar hasta Pachuca

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar de Huejutla no se pueden unificar o actualizar datos personales de derechohabientes, toda vez que la persona que llevaba a cabo esos trámites " fue ya jubilada".

Hasta el momento no se ha nombrado su reemplazo, por lo tanto, quienes tienen la necesidad de realizar este tipo de modificaciones deben viajar casi cinco horas por carretera hasta Pachuca para lograr concretar este trámite.

Así lo denunciaron públicamente varios derechohabientes que acudieron a esa clínica-hospital ubicada en el bulevar Central de Huejutla, en la Huasteca hidalguense, quienes consideraron injusto tener que viajar a Pachuca.

GASTOS DE TRASLADO

Por dicho traslado a la capital de la entidad, acusaron, deben gastar al menos mil 200 pesos entre pasajes y algo de alimento. Genaro N., acudió a la clínica del IMSS Bienestar, pero no pudo llevar a cabo la modificación de datos.

Relató que en el área indicada no hay quién atienda porque el responsable “fue ya jubilado", entonces le pidieron que viajara a Pachuca para realizar su trámite, lo que afecta su economía, pues implica gastos de pasaje y comidas.

Al igual que Genaro, otras personas pidieron a la autoridad correspondiente que resuelva esto inmediatamente y que se nombre al nuevo encargado para evitar retraso en sus trámites, así como la vuelta a la capital hidalguense.

CARENCIAS ANTERIORES

La lesión que sufrió un adulto mayor evidenció que en la clínica Bienestar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Huejutla y el Hospital Regional de la Huasteca carecen del servicio de rayos x, tomógrafo y otros aparatos, además que no tienen un traumatólogo que atienda lesiones.

Así lo dieron a conocer desde hace ya seis meses familiares de David H.H., de 67 años de edad, quienes refirieron que su viacrucis inició en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde les dijeron que no tenían servicio de rayos x y por ello no podían recibir al adulto mayor.

También dijeron en su oportunidad que al no ser atendidos en ambos hospitales decidieron regresar a su domicilio de la colonia Santa Fe, de Huejutla, y esperar si su familiar se recupera. Lo anterior, al señalar que no contaban con los recursos para pagar atención médica particular en otro sitio.

