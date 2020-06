Para evitar cierre de negocios en Huejutla, piden ampliar días de apertura

Hasta el momento, personal del sector salud ha negado a los comerciantes de productos no esenciales del centro de Huejutla ampliar de cuatro a seis días la apertura de sus negocios, al argumentar que los casos de COVID-19 se han incrementado en ese municipio.

Así lo dio a conocer el representante regional de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la Huasteca, Ponciano Olvera Hernández.

Aseguró que la ampliación en los días de apertura "es necesaria", pues sus ventas son muy bajas. Explicó que varios comercios establecidos han cerrado sus puertas por no poder pagar la renta ya que los arrendadores no quieren esperar ni diferir los cobros para cuando termine la pandemia.

Sobre el número de establecimientos no esenciales que han cerrado sus puertas al público durante la contingencia sanitaria, Olvera Hernández precisó que son al menos diez de diferentes giros comerciales.

Simplemente ya no pudieron y optaron por cerrar sus negocios, es una lástima, pero no les quedó de otra", agregó.

Debido a lo anterior, el líder gremial pidió al sector salud analizar nuevamente la propuesta de los comerciantes de productos no esenciales, pues no consideró que no hacerlo pone en riesgo de cierre a muchos locales del centro de Huejutla.

Hasta el corte del 2 de junio, ese municipio registra 42 casos confirmados y ocho decesos por COVID-19.