Para gobierno actual, inviable tren eléctrico en Pachuca: Semot

Pese al avance en los estudios de factibilidad del proyecto para un tren eléctrico en la supervía Colosio de Pachuca, al gobierno de Hidalgo ya no le da tiempo implementar la obra en su último año, por lo que turnará al Congreso local el avance del análisis para que pueda retomarlo la próxima administración, informó el titular de Semot, José Luis Guevara Muñoz.

La consideración es que a esta administración ya no le da tiempo de implementar una obra de esta naturaleza. La instrucción del gobernador es compartir el avance con esta Legislatura, para que quede ese proyecto en manos de este Congreso y en su momento sea valorado”, refirió el funcionario estatal.

En comparecencia ante diputados locales, el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) mencionó que el gobierno actual está consciente de que el tiempo que le resta es escaso, por lo que no sería conveniente iniciar un proyecto de esa magnitud en la recta final de la administración; sin embargo, dijo, una obra de ese tipo no puede dejarse a medias.

Tampoco quisiéramos que se quedara fuera y que desapareciera toda la información previa que se generó de esta oportunidad, y el deseo del gobernador de poder dotar a la gente de la zona metropolitana de Pachuca de esa naturaleza”, mencionó.

119 MIL VEHÍCULOS DIARIOS EN COLOSIO

Guevara Muñoz indicó que para la construcción del puente atirantado estimaban la circulación en la supervía Colosio de un promedio de 85 mil vehículos diarios, y de acuerdo con el Plan Integral de Movilidad Urbana (PIMU) la cifra incrementó 30 por ciento, con 119 mil vehículos diarios en promedio, por lo que dijo, se requiere un proyecto como el tren eléctrico



Posteriormente, en conferencia de prensa detalló que es un estudio con información generada sobre la factibilidad y trazos, por lo que lo correcto es entregarlo al Congreso del estado para que cuente con la información “y en su momento la siguiente administración valore esa posibilidad, que no es la única, pero sabemos que el bulevar Colosio requiere ser atendido de otra manera”.



Aclaró que no buscan recursos para la implementación del tren eléctrico, “es sólo un proyecto, no es para su ejecución ni para su financiamiento, sólo se trata de entregar la información, el avance que tenemos hasta el momento. Ya tocará a las nuevas administraciones dar respuesta a algunas preguntas en caso de que quieran echarlo a andar”, puntualizó.

