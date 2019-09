“Para los síntomas de dengue sólo hay paracetamol”

Este es el testimonio de Itzel Medina, una mujer de 27 años que contrajo el virus del dengue durante un fin de semana en Veracruz:

“El 3 de agosto viajé al municipio de Fortín de las Flores con mi familia. Estuve en el exterior y por la noche dormí en una habitación con puerta y ventanas cerradas; como en cualquier otro momento, los moscos me picaron, parecía algo normal.

“Sólo permanecí dos días en Veracruz; el 4 de agosto regresé a la Ciudad de México. Los siguientes días fueron normales, continué con mis actividades laborales hasta que una semana después estallaron los síntomas. El 10 de agosto desperté con fiebre de 39° e intenso dolor de cabeza. Por la tarde acudí a un médico: me diagnosticó una simple infección de garganta y me recetó Amikacina inyectada e Ibuprofeno. La fiebre no disminuyó y el dolor se había extendido a todo el cuerpo y tuve evacuaciones con sangre. El 12 de agosto desperté con fiebre de 39.6° y con un dolor muy agudo detrás de los ojos, también en mis extremidades y articulaciones.

“Era doloroso apoyar los pies en el suelo y caminar, me dolía mucho el abdomen. Acudí a urgencias y el diagnóstico fue inmediato, eran síntomas de alarma por dengue.

“Permanecí internada en el pabellón de Infectología en el Hospital General de México durante cinco días para que me mantuvieran en vigilancia y así evitar, me comentaron los doctores, una posible hemorragia interna. Para controlar y disminuir los demás síntomas sólo hay paracetamol e hidratación con suero vía intravenoso, indicaron.

“Desde mi primer día atendida, doctores de Epidemiología del Hospital General me visitaron para tomarme una muestra de sangre y me realizaron una entrevista para conocer los detalles de mi cuadro sintomático; además registraron todos mis datos personales. Me aseguraron que en tres días volverían a buscarme o me llamarían para que conociera los resultados, que confirmarían el tipo de dengue que padecí. Hasta ahora, dos semanas después de esa toma de muestra, no he recibido su llamada ni información de las autoridades.