Para pacificar al país, necesaria la unidad: Nestora Salgado

La senadora de Morena Nestora Salgado lamentó las condiciones de crisis que vive el país, por lo que hizo un llamado a dejar de lado las diferencias y la ideología partidista.

Al acudir a Hidalgo con un grupo de mujeres empresarias, la senadora dijo que el país requiere unidad.

“Para salvar a México, para estar en paz, debemos dejar las diferencias a un lado”. Aseveró que los partidos políticos han dividido al país, lo que ha derivado en la situación por la que atraviesa.

Consideró que ha fallado la educación, lo que ha provocado la descomposición social que se vive, por lo que consideró necesario recuperar los valores.

Lamentó la situación por la que atraviesa su estado, Michoacán, donde no hay una intención política de combatir la inseguridad, “yo veo que en el Senado muchos están corriendo por la gubernatura y no es el tiempo”.

Los estados, dijo, se caen a pedazos, como Guerrero, donde hace falta la intención política del gobernador. “La inseguridad ha crecido y no veo que hagan algo para controlarla. Me preocupa mi estado, me preocupa la gente”, destacó.