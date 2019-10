Participa solo diez por ciento de militantes en elección de Morena en Pachuca

Solo 312 militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pertenecientes al distrito 6, asistieron a la asamblea convocada este domingo en Pachuca.

De acuerdo con Isabel Gómez Aquino, integrante de la asamblea distrital de Pachuca, el número representa solo diez por ciento de los militantes esperados para esta elección de consejeros distritales.

Este diez por ciento de participación lo hemos visto en otras elecciones internas, y es el número de personas que llegaron a esta reunión", dijo la también enviada por la dirigencia nacional de Morena para presidir los comicios internos.

Describió que a lo largo de la jornada se presentaron únicamente incidencias por personas que no contaban con su código QR, no estaban en las listas y pretendían ingresar a la asamblea. También hubo personas que cambiaron de domicilio y no coincidía en el registro.

Otro de los incidentes registrados fue que militantes que pertenecían a otro distrito intentaron ingresar a esta asamblea en la capital del estado.

Detalló que, en total, fueron 40 ciudadanos quienes no lograron ingresar a la asamblea de Morena en Pachuca.

Zuleika López Castellanos, integrante de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido, informó que las diez personas seleccionadas como consejeros distritales en Pachuca fueron: Lizbeth Serrano Santos, Adela Navarrete Sánchez, Hortensia Godínez Mendoza, Sandra Ordoñez Pérez, Valentina Hernández Estrada, Daniel Quezada, Vicente López Pineda, Noé Alvarado Zúñiga, Jorge Luis Velazco y Óscar Mauricio Vega.