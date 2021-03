Participan en Vigilantes de la Salud, alumnos de CAIC en Tulancingo

Los Centros Infantil Comunitarios (CAIC), de Juárez y Francisco I Madero que pertenecen al Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, (DIF), presidido por Yolanda Magaldi Rivera, participaron en la actividad Vigilantes de la Salud.

Al respecto, se conoció por parte de sus directoras María Magdalena Gómez Vera y Nahyr Atilano Hernández, respectivamente, que fueron algunos padres de familia quienes respondieron a esta invitación realizada por parte de la Dirección General de Educación Básica y la Secretaria de Educación Pública de Hidalgo (SEPH).



El objetivo de esta actividad fue implementar estrategias a través de material audiovisual que permitan fortalecer acciones de prevención y cuidado de la salud familiar, dirigida a la sociedad en general.

De esta manera, apoyados por sus papás, varios pequeños de preescolar de los centros mencionados, se unieron para la realización de videos cortos, difundiendo las medidas para prevenir el Covid-19.

Las funcionarias Indicaron que fue desde la cuenta personal de los papás, que enviaron el material solicitado, y de esta forma, se unieron a las acciones de prevención contra la pandemia.

Con los trabajos realizados, se pretende hacer conciencia, y que la población no baje la guardia ante el virus Sars-Cov-2, a través de mensajes alusivos a recomendaciones como el uso de cubrebocas y del gel antibacterial, mantener sana distancia, y no hacer fiestas familiares, así como no asistir a lugares concurridos; entre otras.