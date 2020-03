Pasa inadvertido 8M para mujeres indígenas de la huasteca hidalguense

Con venta de diferentes productos naturales, vecinas de la zona rural de Huejutla y otros municipios de la Huasteca hidalguense, pasaron ayer el Día Internacional de la Mujer (8M). Organismos sociales refieren que hasta siete de cada diez mujeres de diferentes comunidades son violentadas en la región.

Josefina N.N., comerciante dedicada a la venta de vegetales, vecina y originaria del municipio Jaltocán, recordó que cada domingo acude al tianguis dominical a ofrecer los productos que muchas mujeres siembran y cultivan en sus lugares de origen.

Agregó que para ella como para otras de la zona rural de la Huasteca, el Día Internacional de la Mujer pasó inadvertido como ocurrió en otros años, pues señala que si no trabajan no venden y no logran el sustento diario para ellas y sus familiares.

Josefina refirió que mientras otras mujeres realizan marchas u otros eventos, ella y otras del área rural de la Huasteca se levantaron de madrugada y viajaron más de una hora para llegar a Huejutla y ofrecer los productos naturales que cosechan de sus parcelas.

Mencionó que la equidad de género y los avances en este tema de los que hablan mujeres en las grandes ciudades del país, no son reflejados en comunidades rurales, pues asegura que muchas de sus compañeras enfrentan violencia recurrente, tanto física como psicológica y financiera.

Al respecto, la Casa de la Mujer Indígena de Huejutla ha mencionado que hasta siete de cada diez mujeres de las comunidades que atiende en la Sierra y Huasteca son víctimas de violencia intrafamiliar y de salud reproductiva.