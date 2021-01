Pasaporte mexicano: ya abrieron oficinas, ¿y, ahora, cómo se tramita?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que este lunes 25 de enero de 2021 se reanudaron las actividades realizadas por sus delegaciones, entre ellas, el trámite de pasaporte, después de haber sido cerradas estas oficinas en la Ciudad de México, y en los municipios de Naucalpan de Juárez y Toluca de Lerdo, ambos en el Estado de México, debido a la pandemia.

A partir de hoy ya es posible solicitar una cita para obtener tu pasaporte, un trámite que podrás iniciar por internet o por teléfono.

En Destinos te explicamos cómo puedes sacar tu cita, así como los costos para el trámite, y cómo debes presentarte para obtener tu pasaporte.

¿Cómo tramitar la cita en línea?

A través de un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que la cita para tramitar el pasaporte puede realizarse por medio de internet o vía telefónica. Si quieres acceder a la plataforma de las citas haz click aquí, en el sitio de citas oficial de la SRE.

Es importante mencionar que el sitio web de la Secretaría de Relaciones Exteriores es el único disponible para este trámite. El simple hecho de solicitar tu cita no genera algún costo, así que no te dejes embaucar por gente fraudulenta. Por favor, verifica que realmente el sitio pertenezca a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México. No hay intermediarios, solo tú puedes tramitar este documento.

Para poder tramitar la cita para el pasaporte deberás crear una cuenta en el sistema. Una vez que ingresas, se te pedirá tu CURP; al colocarla, la página te solicitará que verifiques tus datos personales. Una vez hecho esto, deberás seleccionar el tipo de trámite que deseas realizar —renovación o primera vez—. Si ya tenías un pasaporte, se te pedirá el número de éste.

Al llenar estos campos, deberás elegir cuál es la vigencia que deseas para tu nuevo pasaporte: 3, 6 o 10 años.

Podrás seleccionar la opción de un descuento, si perteneces a alguno de estos tres grupos: adulto mayor, persona con discapacidad o trabajador agrícola. Al finalizar, el sistema te dará la tarifa que debes pagar para obtener tu pasaporte.

Posteriormente tendrás que proporcionar tu correo electrónico y, si lo deseas, números telefónicos.

Al finalizar estos pasos, podrás solicitar una cita en una oficina del SRE que más te convenga, podrás ver las fechas disponibles para elegir el horario de atención en el que deseas realizar tu trámite. Cuando hagas tu elección, el sistema te arrojará un formato de pago que deberás presentar en el banco.

¿Cómo sacar la cita por teléfono?

Si deseas tramitar la cita de tu pasaporte por medio de una llamada telefónica deberás marcar al Centro de Contacto disponible en el número telefónico 800 80 10 773, de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábados de 9:00 a 16:00 horas.

No olvides tener a la mano tu CURP y dirección de correo electrónico, ya que ahí se te enviará el formato de pago, además de un link con más información acerca del trámite.

El día de la cita, ¿cómo presentarse?

Es importante mencionar que las oficinas de la SRE estarán trabajando al 30% de la capacidad de aforo; además podrán dejar de brindar servicio dependiendo del semáforo epidemiológico. Para poder ingresar a tu cita deberás acudir con 15 minutos de anticipación. El cubrebocas es obligatorio.

La SRE recomienda portar careta de acrílico y guantes de látex. Al ingresar se te tomará la temperatura, deberás aplicarte gel antibacterial, tomar una distancia de 1.5 metros y no se permitirá la entrada a quienes presenten los síntomas de la enfermedad.

¿Cuánto cuesta tramitar el pasaporte?

Los costos del pasaporte para este 2021 varían, según su vigencia:

1 año: 645 pesos

3 años. 1,345 pesos

6 años - 1,845 pesos

10 años - 2,840 pesos

El pasaporte de 1 año solamente es emitido para menores de 3 años.