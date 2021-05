Pascual ayudó a que encarcelaran a Cipriano: Noroña

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT), acudió al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca para visitar a Cipriano Charrez, quien fue desaforado para enfrentar proceso penal por la muerte de una persona durante un accidente automovilístico.

Me voy a dormir, mañana iré a visitar a un diputado preso en el penal de Pachuca Hidalgo. Es Preso Político, lleva 24 días en huelga de hambre y es de @PartidoMorenaMx : Cipriano Charrez.

Los seguidores del exalcalde de Ixmiquilpan permanecen afuera del penal, donde Fernández Noroña dirigió un mensaje.

Cipriano se vio envuelto en un accidente, donde perdió la vida una persona. No estuve en el desafuero de Cipriano, no me gusta la hipocresía, yo habría votado en favor del desafuero, para que hiciera frente a esa responsabilidad”, dijo.