‘Pega muy fuerte’, dice personal educativo de Hidalgo tras recibir vacuna Moderna

Fiebre, escalofríos, náuseas, dolor en el brazo, cuerpo y cabeza, son algunos de los síntomas que experimentaron docentes y administrativos del sector educativo de Hidalgo tras la aplicación de la vacuna Moderna contra COVID-19, algunos mencionaron que son más fuertes que los causados por el biológico de CanSino que les suministraron en mayo de 2021.

El viernes 14 de enero concluyó la jornada de vacunación contra COVID para el sector educativo del estado donde el objetivo era aplicar el refuerzo a más de 73 mil trabajadores como docentes, directivos, administrativos o de apoyo en escuelas públicas y privadas de educación inicial hasta superior.

La aplicación fue en 27 sedes de Hidalgo y varios son los comentarios sobre la fuerte reacción del biológico.

De acuerdo con Eva Becerril, administrativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), tras aplicarse el biológico de Moderna el miércoles 12 de enero sintió muy fuerte la reacción a diferencia de la vacuna CanSino que le suministraron en mayo de 2021, con síntomas que le duraron dos días.

“La reacción de esta fue más fuerte, porque en esta ocasión sí me tuve que tomar el paracetamol porque sentí mucho dolor en el cuerpo, la garganta se me cerró un poquito, fue como si me hubiera dado gripa. El primer día tuve temperatura pero por la noche se me quitó y el jueves fueron los malestares”, compartió en entrevista.

Además, dijo, el brazo donde le aplicaron la vacuna le dolía mucho y no lo podía mover, ya que sentía como cuando se hace mucho ejercicio y no se puede mover después o como si tuviera algo que le presionaba el brazo, pero el viernes 14 amaneció mejor, mencionó.

También comentó que su suegra que es docente de cuarto año de primaria en Tezontepec de Aldama, “le dio muy fuerte la temperatura y no se le quitaban los dolores del cuerpo ni con el paracetamol, tuvo que ir al médico para que le recetara algo más. Mi suegra me dijo que a todos sus compañeros de la escuela les dio reacción”.

DOLOR DE BRAZO Y CUERPO

Caso contrario fue para Nelly Ubaldo, docente de una universidad privada quien también se vacunó el miércoles 12 y dijo que el único síntoma que tuvo fue que no podía mover mucho su brazo, “me dolía bastante, la primera noche me despertaba el dolor con algo de cansancio igual al día siguiente. Hoy ya me duele menos el brazo, puedo levantarlo o estirarme porque antes era muy doloroso”.

José García, académico de la UAEH, también mencionó: “me pegó muy fuerte, con fiebre y dolor en el cuerpo y en el brazo” la noche del miércoles, y los síntomas se agudizaron el jueves, pero el viernes se sentía mejor.

“Con CanSino también generó reacciones pero en mi caso fueron más leves que con Moderna, con la (vacuna) china sí dio fiebre pero menos tiempo, y hoy apenas me estoy recuperando”, compartió.

Tania Martínez, trabajadora administrativa en el sector educativo superior, quien se vacunó el jueves 13 de enero, coincidió en que el biológico Moderna generó una reacción más fuerte que el de Cansino y el viernes presentaba un poco de fiebre, escalofríos y dolor de cabeza.

En tanto que Velia De Blas, docente con más de 40 años de experiencia en educación preescolar, comentó que solo sintió poco de dolor en el brazo y cansancio, a diferencia de algunas de sus compañeras que le comentaron que les dieron nauseas, dolor de cuerpo, de cabeza y temperatura alta.

UN AÑO DEL INICIO DE VACUNACIÓN

El 13 de enero se cumplió un año del inicio de la vacunación contra COVID en Hidalgo con la aplicación del biológico Pfizer-BioNTech al personal de la primera línea de atención en los hospitales, después continuaron los adultos mayores de 60 años y más, y gradualmente se contempló a la población en general por grupos de edad.

De acuerdo con datos de la delegación de Programas para el Bienestar en Hidalgo, a un año del inicio de la vacunación contra el virus en el estado se han aplicado más de 3 millones 800 mil dosis en esquemas completos, unidosis y refuerzos, a más de 2 millones 200 mil personas, lo que representa una cobertura de 92 por ciento de la población mayor de 18 años que recibió por lo menos una inoculación.

