Pelean diputadas de Morena en redes sociales

La intentona del grupo universidad para reformar la Ley Orgánica con la finalidad de permanecer en la Junta de Gobierno, dividió a la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso local.

Tal división se tradujo en que 14 diputados de Morena apoyaron esta iniciativa, mientras que tres se deslindaron. La confrontación, durante la tarde se trasladó a las redes sociales.

Roxana Montealegre, diputada de Morena, acusó a su homóloga, Susana Ángeles, de estar dispuesta a reformar la Ley Orgánica siempre y cuando fuera la coordinadora de la fracción parlamentaria, lo cual no fue aceptado por los demás integrantes de bancada.

Este día 14 diputados de Morena presentaron una iniciativa para mantener la presidencia de la Junta de Gobierno dos años más, apartando del cargo al PRI y al PAN; sin embargo, la propuesta no fue avalada por Susana Ángeles, Víctor Osmind y Tatiana Ángeles Moreno.

Ante ello, Susana Ángeles publicó en su cuenta oficial de Twitter una carta donde justifica por qué no apoyaron esta iniciativa

La transformación verdadera de nuestra vida pública comienza por el análisis profundo y crítico de nuestro papel como legisladores��. pic.twitter.com/5gAFzd7zQz — Susy Angeles (@susyangeles_) September 24, 2019

Consideramos que la titularidad de la presidencia de la Junta de Gobierno no hace ninguna diferencia en la calidad de nuestro trabajo ni en nuestro compromiso al servicio de las y los hidalguenses”.

Y agrega: “Por ello, conscientes de que hubo dolo contra nuestro grupo parlamentario en la legislatura anterior, hemos optado por dejar de destinar nuestros esfuerzos a la disputa por el control de dicho órgano y, en su lugar, enfocarlos a la concreción de una auténtica Reforma de Estado con la cual se supere la disputa del poder por el poder”.

Ante ello, Roxana Montealegre, diputada del llamado grupo Universidad, contestó en su cuenta de Twitter:

Cómo puedes citar al presidente @lopezobrador_ "No son los cargos lo que debe importar" si estabas dispuesta a reformar la ley orgánica del @CongresoHidalgo si eras tú quien coordinara

@GLMorenaHidalgo Que acierto tuvimos en no aceptarte.

Susana Ángeles reviró:

Diputada: si tú y algunos más tuvieran un poco de respeto por el Presidente y el movimiento, no estarías haciendo política a la Trump, a base de tuitazos.

No sería la primera vez que tratas de manipular la información, pero no voy a caer en provocaciones.

Roxana Montealegre contestó:

Tú presentaste un comunicado por Twitter (a la Trump), hice algunas precisiones porque el doble discurso es una mala costumbre de tu forma de hacer política, las otras precisiones las haré por las vías institucionales que @MorenaHidalgoMX tiene.