Pendiente multa para Comuni Park por parquímetros

A través de un comunicado, la Oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor en Hidalgo informó que reactivó la operación de 30 parquímetros ubicados en el Centro Histórico de Pachuca.

Se explicó que tras el pago de la calibración de los equipos, que costó 19 mil 61 pesos, quitaron los sellos de inhabilitación.

Recordó que el pasado 5 de diciembre se realizó la suspensión del servicio de 30 parquímetros, por incumplimiento en la calibración de las máquinas, así como a la Norma 48 de la Secretaría de Economía.

Por su parte, Italia Almeida Paredes, titular de la Oficina de la Procuraduría, informó que aún no es cuantificado el monto de la sanción que deberá pagar Comuni Park, derivado de no tener calibrados los parquímetros y por no exhibir las multas a pagar.