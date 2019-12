Pendientes de resolución 8 mil 700 carpetas de investigación de anterior sistema de justicia

Permanecen pendientes de conclusión 8 mil 700 carpetas de investigación correspondientes al anterior sistema de procuración de justicia. En el caso de los expedientes iniciados por personas desaparecidas quedarán abiertos, informó Raúl Arroyo González.

El titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) indicó que con el cambio al nuevo sistema de justicia, los expedientes, así como las averiguaciones previas, son revisados para saber qué pasará con estos, pues hay asuntos que prescribieron, mientras que otros serán enviados al archivo.



Detalló que en esta revisión identificarán cuáles continuarán y cuántas investigaciones no han registrado movimiento. Sin embargo, “hay averiguaciones previas que se van a quedar por mucho tiempo abiertas porque la ley establece que hay algunas que no pueden cerrarse, es el caso de los expedientes que se iniciaron por personas desaparecidas”, detalló.



Explicó además que mientras no exista solución definitiva mantendrán abiertas las investigaciones.

PGJEH CERRÓ AGENCIAS DEL MP DEL SISTEMA TRADICIONAL



Raúl Arroyo González informó que por el cambio en el sistema de procuración de justicia instrumentaron una reingeniería al interior de la dependencia estatal y liquidaron las agencias del Ministerio Público (MP) que operaban bajo este esquema.

Indicó que este personal fue enviado a una dirección creada para seguir y desahogar los casos pendientes del sistema tradicional. “Tan solo esta semana se trasladarán diez MP para acelerar el proceso”.