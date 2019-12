Perdió dos hijos y a su nuera en tragedia de Tlahuelilpan; ahora no recibe ayuda para sus nietos

Martha se quedó a cargo de sus dos nietos luego que su nuera falleció por la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las inmediaciones de Tlahuelilpan el 18 de enero. Ella considera que el Gobierno federal los ha abandonado porque no reciben los apoyos prometidos.

En entrevista, Martha, de 60 años de edad, comentó que la explosión arrebató la vida de dos de sus hijos y una de sus nueras. Aunque en principio autoridades les dijeron que los apoyarían y les entregaron despensas, con el paso del tiempo la ayuda ha disminuido.

Nos decían que nos iban a dar apoyos y no, solo nos dieron 15 mil pesos por mi nuera y dijeron que nos iban a dar ayuda cada dos meses. Solo nos dieron una vez y ya no volvieron. Dijeron que visitarían las casas, cómo vivían los niños, yo los tengo y ya no regresaron”.

Ese 18 de enero, los hijos de Martha, Luis, de 45 años; Jaime, de 35, y su nuera Sarai, de 24, esposa de otro de sus hijos, fueron alcanzados por la explosión acontecida en el alfalfar en los límites territoriales entre Tlahuelilpan y Tlaxcoapan.

Jaime fue el que estuvo más cerca de la fuente de ignición, los restos de su cuerpo carbonizado fueron recuperados de la zona cero. Su madre lo reconoció por las pertenencias que llevaba ese día.

En tanto, su hijo Juan y su nuera Sarai sobrevivieron a la explosión, pero resultaron gravemente heridos. Posteriormente, Juan fue el primero en morir. Falleció el día que la familia enterraba a su hermano Jaime.

Sarai se aferró a la vida durante aproximadamente un mes, sus dos pequeños eran su motivación para recuperarse pero ya no pudo regresar con ellos. Ahora están a cargo de Martha, porque su padre trabaja todo el día para mantenerlos.

Sin embargo, aunque la mujer relata que la apoyaron con ataúdes y el traslado de sus familiares, parece que el Gobierno federal ha olvidado a sus nietos, pues no recibe ningún recurso que presuntamente sería para deudos de la explosión.

Señaló que a mediados de este año, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses acudió a un evento en Tlahuelilpan, donde les entregaron una tarjeta en la que les depositan 300 pesos mensuales para apoyo de la pequeña de seis años que está estudiando, pero es todo lo que recibe.

Explicó que en algunas ocasiones les han dicho que les darán apoyos a los niños, pero debido a que su hijo y su nuera no se casaron, les piden un acta de concubinato, y aunque acudió a las alcaldías de Tula y Tlaxcoapan, en ningún lugar se la otorgan.

Me dicen que vaya a Pachuca, pero ¿ahí a dónde? No conozco y no tengo el dinero para ir”, recrimina Martha mientras se muestra desesperada porque no entiende por qué sus nietos no reciben la ayuda que anunció el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Puntualizó que además de la niña en edad escolar tiene a su nieto de un año y meses, el cual todavía usa pañales y toma leche, pero el dinero no alcanza y a veces los vecinos la apoyan con enseres para ellos.