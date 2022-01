Persiste basurero clandestino en Caltengo, Tulancingo, vecinos advierten riesgo de salud

Vecinos de las colonias Caltengo, Nuevo Tulancingo y Nueva Morelos, así como del fraccionamiento Rancho el Volcán, denunciaron la existencia de un basurero clandestino que ocupa gran parte del derecho de vía junto al canal de riego, detrás de dicha zona habitacional.

Además de las afectaciones al medio ambiente, reclaman que ya se han registrado incendios debido a que parte de la basura es material flamable, como plásticos, papeles, así como pasto y hierba seca.

Tal situación pone en riesgo a las familias que viven en las cercanías, así como las instalaciones de un colegio particular que también colinda con el canal de riego y, por tanto, con el tiradero clandestino.



Los vecinos denunciantes señalaron que desde hace varios años el sitio es usado para tirar cascajo y otros sobrantes de materiales de construcción, pero desde mediados de 2021, personas no identificadas comenzaron a arrojar en el lugar, de unos tres kilómetros lineales, desperdicios de otro tipo.

Incluso han encontrado cuerpos sin vida de animales, así como vísceras y desechos que se presume provienen de rastros clandestinos.

Los vecinos inconformes señalaron que en algunas ocasiones ya han encontrado personas que tiran basura en grandes cantidades, la cual transportan en camionetas, pero no les ha dado tiempo de detenerlos para entregarlos a las autoridades.

El espacio era ocupado por paseantes y deportistas, pero paulatinamente se han retirado por la creciente cantidad de basura, que además de complicar la circulación de personas en la zona, es un evidente riesgo para la salud.

Se solicitó a las autoridades municipales el retiro de los desperdicios así como el saneamiento del sitio, pues hasta el momento no ha sido atendida su petición, “quizá porque piensan que como no está a la vista de la gente no tiene importancia”, señaló uno de los vecinos de la zona, afectado por la situación.

