Persiste desabasto de medicinas en Hidalgo, faltan entregas de federación: SSH

Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud de Hidalgo (SSH), informó que hasta el momento la federación no ha liberado en su totalidad las medicinas necesarias para el estado, por lo que continúa el desabasto que médicos alertaron durante marchas hace dos semanas.

Seguimos teniendo graves problemas de abasto, no han llegado en su totalidad las claves que nos hacen falta”, dijo el secretario durante entrevista en el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, esta tarde.

Y agregó: “tenemos a veces que solicitarle a los familiares que nos echen la mano con la medicina porque no la tenemos en almacén”.

En algunos lugares nuestros compañeros han puesto por favor no te enfermes, no tenemos suficientes insumos, es triste decirlo, pero está sucediendo. No ha llegado la suficiencia en medicamentos”.