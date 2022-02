Persiste posible detención contra alcaldesa de Apan, advierte Tribunal

La presidenta municipal de Apan, María Guadalupe Muñoz Romero, podría ser arrestada hasta por 36 horas debido a que persiste en su incumplimiento de entregar convenios y contratos a los integrantes del cabildo en desacato al Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH).

Así lo determinaron magistrados electorales durante sesión celebrada ayer jueves, quienes también agregaron que podrían dar vista al Congreso local de la omisión reiterada de la alcaldesa.

Rosa Amparo Martínez Lechuga, presidenta magistrada, informó que la alcaldesa ya pagó la multa de 9 mil 622 pesos, es decir cien Unidades de Medida y Actualización, impuesta el 29 de diciembre pasado.

Sin embargo, el TEH constató que la alcaldesa omitió entregar en su totalidad los contratos y convenios desde el inicio de la administración hasta el 25 de noviembre del año anterior, tal como lo establece la sentencia del organismo.

Los magistrados detallaron que 151 contratos y convenios no fueron entregados; cinco convenios se encuentran pendientes de firma ante diferentes instancias; tres convenios no fueron aprobados por cabildo; y un convenio fue referido pero no se adjuntó.

Por tanto, los contratos y convenios no fueron entregados en su totalidad, por lo que el TEH recalcó que la alcaldesa de Apan incumple la sentencia del 25 de noviembre.

Ante ello, en un plazo de tres días hábiles a partir de que sea notificada la alcaldesa debe entregar la información a los integrantes del cabildo Rafael Alonso Soto Juárez, Pastor Joel Fernández Peñuñuri, Naxhyp Gutiérrez Márquez e Hilda Elizabeth Rodríguez García.

