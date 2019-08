Persisten PRI y PAN: no cederán Junta de Gobierno del Congreso a Morena

Coordinadores de las bancadas del PRI y PAN advirtieron que no cederán a Morena la permanencia en la coordinación de la Junta de Gobierno del Congreso local, tal como lo plantea en un nuevo acuerdo político Ricardo Baptista González.

María Luisa Pérez Perusquía, del PRI, y Asael Hernández Cerón, del PAN, argumentaron que deben respetar el acuerdo firmado el 16 de octubre de 2018, que dio gobernabilidad al Congreso. En dicho precepto se pactó que Morena presidirá la Junta de Gobierno el primer año, el PRI durante el segundo y el PAN en el tercero.

Sin embargo, el replanteamiento político que busca Morena es para conservar la presidencia de la Junta de Gobierno durante los próximos dos años (un total de tres) al argumentar que son el grupo parlamentario mayoritario; lo anterior se pretende consumar con una reforma a Ley Orgánica del Poder Legislativo.

ASUMIREMOS JUNTA DE GOBIERNO EL 16 DE OCTUBRE: PRI

La coordinadora del PRI, María Luisa Pérez, afirmó que “no tenemos nada que revisar, pues ese acuerdo que tomamos al inicio de la Legislatura para abonar a la gobernabilidad, fue asumido por todos para no estancarnos”.

Por ello, exigió respetar lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo que señala una Junta de Gobierno rotatoria; es decir, en los tres años que dura la LXIV Legislatura, las tres fuerzas políticas con más diputados alternarían en la presidencia.

“No hablo de supuestos (que se pueda cambiar dicha legislación), sino de lo que es. La Ley es clara y vigente, y marca con puntualidad quién habrá de asumir la presidencia de la Junta de Gobierno; por lo tanto, el próximo 16 de octubre el grupo legislativo del PRI habrá de asumir la presidencia”, expresó.

NO NOS EXTRAÑA NADA DE BAPTISTA: PAN

Por su parte, Asael Hernández señaló que el acuerdo signado el año pasado debe respetarse y agregó que “a estas alturas no nos extraña nada del coordinador del grupo de Morena (Ricardo Baptista)”.



En entrevista, el legislador albiazul recordó la sesión del año pasado, cuando “subí con una bolsa con un kilo de huevos a tribuna. Le hago alusión a su falta de compromiso de honrar su palabra, no nos extrañaría que lo vuelva a hacer. En aquella ocasión habíamos acordado temas de las comisiones y no se respetaron”, dijo.

Por ello, advirtió que el PAN no cederá a un nuevo acuerdo, pues “vamos a pugnar porque el que ya existe se respete”, concluyó.