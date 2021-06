Persisten agresiones contra mujeres en Pachuca, acusan a hombre en condición de calle

Mediante redes sociales, mujeres pachuqueñas señalan a un hombre en condición de calle de ejercer violencia contra ellas sin motivo aparente.

La usuaria de Facebook Fanny E Room compartió su caso por medio de una publicación tras la cual otras mujeres mencionaron también haber sido víctimas de dicha persona.

El viernes 28, alrededor de las 17:00 horas me dirigía a mi consultorio, estaba parada frente al Tuzobús de avenida Revolución y fui agredida por un indigente, me golpeó con unos palos en la espalda, lamentablemente nadie me ayudó y no pude hacer nada", señala la publicación.